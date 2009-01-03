340 طرح عمرانی در شهرستان زنجان در حال اجرا است

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این طرحها با 620 میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.

وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی 9 ماهه نخست امسال شهرستان زنجان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 130 درصد رشد داشته است.

رضایی افزود: 31 درصد از اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان زنجان در فصل آموزش بوده است همچنین فصل منابع آب، عمران شهری، حمل و نقل، تربیت بدنی و فرهنگ و هنر نیز به ترتیب 2/16، 14، 44/11، 11 و هشت درصد اعتبارت عمرانی امسال شهرستان زنجان را به خود اختصاص داده‌ اند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری زنجان به طرحهای نیمه تمام باقیمانده از دوران فعالیت دولت‌های قبلی اشاره کرد و افزود: 143 طرح از زمان دولت‌های قبلی شروع شده بود که در سه سال فعالیت دولت نهم به پایان رسیده است.

رضایی افزود: احداث آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه، مطالعه و احداث کتابخانه زنجان، احداث تالار شهر زنجان، زیرساخت‌های گردشگری در منطقه گاوازنگ، ساخت محور راه تهم - چورزق، سد خاکی دهشیر، آبرسانی به شهر زنجان و فاضلاب این شهر ‌از جمله طرح‌های عمرانی شهرستان زنجان است.