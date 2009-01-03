سفر لاریجانی به لبنان و سوریه/ فضای استیضاح اسکندری تلطیف شده

حسین سبحانی نیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد: در مورد از نصاب افتادن یا نیفتادن استیضاح باید تا فردا صبر کرد و اگر تعداد امضا ها زیر 10 امضا باشد خود به خود این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود و مجلس به بقیه طرح ها و لوایح می پردازد و اگر هم اینگونه نباشد، وزیر به سوالات استیضاح کنندگان پاسخ خواهد داد.

نماینده نیشابور در مجلس هشتم تاکید کرد: نسبت به نتیجه استیضاح نمی توان اظهار نظر کرد؛ اما فضای استیضاح وزیر جهاد در هفته های گذشته ملتهب بود. به هر حال در چند روز اخیر این فضا تا حدی تحت تاثیر ملاحظاتی که وجود دارد و دیدگاه هایی که در مورد همکاری دولت و مجلس مطرح است تلطیف شده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص برنامه های مجلس در مورد رایزنی با کشورها پیرامون فاجعه غزه بیان داشت: قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به سوریه و بعد از آن به لبنان سفر کند تا با مقامات کشورها برای کمک به مردم غزه رایزنی داشته باشد.