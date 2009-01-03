حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماه محرم یکی از اساسی ترین فرصتهای حرکت به سمت خدای متعال است چه برای فرد و چه برای جامعه، اظهار داشت: توجه به این ایام مبارزه با ظلم و ستیز و عدالت خواهی است که پایانی ندارد و تا آخر تاریخ پیگیری می شود .

وی با بیان اینکه در ماه محرم به ویژه دهه اول از سوی معصومین تأکید بسیاری شده تا به مسائل معنوی از یک سو پرداخته و از سوی دیگر نیز خشم خود را به دشمنان انسانیت و جوامع بشری نشان دهیم، تصریح کرد: این ایام فرصتی معنوی و روحانی برای فرد و اجتماع است تا برای رسیدن به کمال گامهایی اساسی بردارند.

موسوی هوایی با تأکید بر اینکه بزرگان و علما از فرصت دهه اول ماه محرم تا عاشورا برای اتصال خود به سیدالشهدا بهره مند می شدند و قلبهای خود را زنده می کردند تا محکمتر در این راه گام بردارند، یادآور شد: بنابراین به منظور نزدیکتر شدن به خدای متعال باید در تمام مواقع مانند سیدالشهدا رفتار کرده و تصمیم بگیریم. "کل ارض کربلا کل یوم عاشورا" ندای خوبی است تا هر زمان و هر لحظه از عمر خود تصمیم بگیریم و حسینی عمل کنیم. این درس برای همیشه برای ما وجود دارد تا با اتصال به سیدالشیدا، توجه به امام حسین (ع)، خواندن زیارت عاشورا، نماز عاشورا و دعاهای مختلف به روح مقدس و بزرگ توشه و ذخیره ای برای آخرت داشته و در راستای خودسازی روح بهتر و بالاتر عمل کنیم.

وی با بیان اینکه بحث دین، دینداری، کثرت دینداران، عمق عمل دینداران باید بر طبق شرع، اخلاقیات، اسلام، قرآن، سنت و سیره پیامبر باشد و اخلاق را بر اساس آن تنظیم کنند ، افزود: مجالس امام حسین (ع) باید تبیین کننده همان مضامین باشد. اگر خطیبان، وعاظ و سخنرانان در مکانها و زمانهای مختلف خط سیدالشهداد را با رفتار، سخنان و روضه خوانی احیا کنند شعور معنوی، درک معنوی و حرکت به سمت سیدالشهدا وسیعتر و عمیقتر در افراد بیشتری رخ خواهد داد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه از یک طرف خطبا و از طرف دیگر مداحان باید به معانی اتصال به خداوند، توبه و بازگشت به معارف الهی، فهم منزلت خدایی اهل بیت، درک وسیله بودن ائمه در بارگاه الهی توجه کنند، گفت: آنها باید نسبت به مصائب اهل بیت و عمق این مصائب اشعاری داشته باشند تا با این فهم و درک و با احیای اسلام به آن نزدیکتر شویم.

وی با بیان اینکه آسیبهایی که در ایام محرم و در مراسم عزاداری سیدالشهدا وجود دارد عمیق و گسترده نیست بلکه سطحی و بسیار اندک است، اظهار داشت: مهم پیگیری این آسیبها است که تنها مداحان را در برنمی گیرد بلکه سخنرانان و حتی متولیان مراسم را نیز در بر می گیرد که از چه وسایل برای تزیین هیئتها استفاده کرده و از چه مداح و سخنرانی دعوت می کنند. اگر زشتیها و ابعاد ایام محرم و ویژگیهای امام حسین را به طور کامل بیان نکنیم ما هم تحریف کرده ایم و به آن آسیب زده ایم. بنابراین اطلاع رسانی دقیق و کامل باید انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: مراسم عزاداری هر چه باشکوهتر انجام شود، هیبت و عظمت را نشان می دهند. باید آسیبهای بالقوه و بالفعل را با مدیریت به فرصت تبدیل کرد تا مکتب اهل بیت تبیین شوند و نسل ما را با هسته اصلی سیدالشهدا، قرآن، سیره پیامبر بیشتر آشنا کند.