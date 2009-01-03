رهبر کوبا خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رائول کاسترو" که شب گذشته سخنرانیش به طور زنده از تلویزیون کوبا پخش شد در ادامه گفت : رفتار در برابر رفتار، ما آماده هستیم تا این کار را در هر زمانی که باشد انجام دهیم، هر زمانی که آنها تصمیم بگیرند، بدون میانجی و بطور مستقیم مذاکره می کنیم، ما مورد حمله قرار گرفته ایم اما ناامید نیستیم.

کوبا به مدت 50 سال یعنی از زمان پیروزی انقلاب این کشور با تحریمهای آمریکا روبرو است و همین مسئله مشکلات اقتصادی زیادی را برای کوبا به وجود آورده است.

علاوه بر آن آمریکا در 50 سال گذشته تلاشهای زیادی را برای براندازی حکومت کوبا انجام داده و همین امر باعث شده تا روابط دو کشور در وضعیت پر تنشی قرار بگیرد.

این در حالی است که کوبا روز پنجشنبه 12 دی، پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب سوسیالیستی خود را جشن گرفت.

سخنان کاسترو و اعلام آمادگی برای مذاکره با آمریکا از آن رو اعلام می شود که اوباما پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از تمایل خود برای مذاکره با کوبا خبر داده بود.