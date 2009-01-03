برنامه حرکت قطارهای مسیر تهران - تبریز تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا، با اعزام قطارهای مسافری محور آذربایجان از مسیر اسلامشهر - کرج ، برنامه زمستانی حرکت قطارهای مراغه و تبریز تغییر کرد.

بر این اساس از 16 د یماه سالجاری ساعت حرکت قطار ف 2 تهران تبریز از 21:20 به 19:40 و قطارهای تهران - دمشق و تهران - استانبول به جای ساعت 19:40 به ساعت 21:20 تغییر یافت.

روابط عمومی رجا ضمن عذرخواهی از مسافران این مسیر به خاطر تغییرات ناخواسته ایجاد شده در برنامه حرکت قطارها، اظهار امیدواری کرد بعد از انجام مراحل بهسازی برنامه به حالت عادی خود بر گردد.

هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر اعم از برنامه حرکت قطارها، موجودی بلیت و ... می توانند با سامانه ارتباط با مشتری از طریق تلفن 139 به صورت شبانه روزی تماس یا به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.raja.ir مراجعه کنند.