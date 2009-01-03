رقابت نامزدهای ژاپن و آفریقای جنوبی برای جانشینی البرادعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس اعلام کرد که "یوکیا آمانو" از ژاپن و "عبدالصمد مینتی" از آفریقای جنوبی نامزدهای جانشینی "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس هستند. البرادعی در پایان ماه نوامبر سال 2009 از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

31 دسامبر( 11 دی ماه) سال 2008 ضرب الاجل تعیین شده برای اعلام نامزد کشورها برای جانشینی البرادعی بود.

آژانس روز گذشته اعلام کرد که شورای حکام آن در نظر دارد یک مدیر جدید را در ماه ژوئن انتخاب و گزینه خود را به نشست عمومی آژانس در ماه سپتامبر ارائه کند. این دو نامزد نمایندگان کشورهای خود در شورای 35 عضوی حکام آژانس هستند.

البرادعی از سال 1997 ریاست آژانس را بر عهده داشته است. وی سال گذشته اعلام کرد که دیگر برای دور چهارم نامزد نخواهد شد.

