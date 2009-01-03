تدوین طرح قانون ایمنی زیستی / دولت 100ساعت کار مجلس را هدر داد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی روز گذشته در هم اندیشی بررسی لایحه ایمنی زیستی در انستیتوپاستور با اشاره به برخی اشکالات لایحه ایمنی زیستی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس ارائه شده بود، افزود: قانون باید به طور دقیق تدوین شود و تکلیف دستگاهها در آن مشخص باشد در حالی که لایحه ارائه شده فاقد چنین موضوعی بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در لایحه بحث حبس را به عنوان مجازات مطرح کرده بود در حالی که ما در کشور نهضت حبس زدایی را دنبال می کنیم.

وی درباره مواردی که در تدوین طرح مجلس برای ایمنی زیستی در نظر گرفته خواهد شد گفت: حذف پژوهش و دارو از قانون و آوردن این موضوع به طور صریح در قانون جدید مد نظر قرار می گیرد و تلاش می شود مالکیت معنوی برای محقق به صورت مشخصی در نظر گرفته شود.

الکترونیک هم برای بشر ضرر دارد

رجایی با اشاره به خطرناک بودن برخی فناوری های مورد استفاده امروز ادامه داد: بسیاری از فناوری ها که امروزه مورد استفاده بشر قرار می گیرند مانند الکترونیک مزایای زیادی دارند اما عواقبی را نیز برای محیط زیست به وجود آورده اند.

وی اضافه کرد: بنزین و مشتقات آن و انرژی نیز مضراتی را برای انسان های به دنبال داشته اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی همچنین افزود: از سوی دیگر مگر تحقیقاتی که در ارتباط با نانو در کشور انجام شده است از نظر خطر مورد ارزیابی قرار گرفته اند و آیا ما مطمئن هستیم تحقیقات نانوتکنولوژی خطری را برای محیط زیست و یا سلامت انسانها به وجود نمی آورد؟ اما در هر حال حاضر تحقیقات در این زمینه هیچ وقت در کشور متوقف نشده اند.

بیوتکنولوژی کیکی (شیرینی) با ظاهر زیبا نیست که در آن نارنجک وجود داشته باشد

وی در پاسخ به اظهارات یکی از افراد حاضر در این هم اندیشی که عنوان می کرد محصولات تراریخته مانند کیکی (شیرینی) با ظاهر زیبا است که درون آن نارنجک وجود دارد گفت: این دیدگاه درباره بیوتکنولوژی صحیح نیست و چنین چیزی احراز علمی نشده است باید نگاهها را درباره تراریخته تغییر دارد.

برخی من را به اتهام حمایت از سرمایه داری در زمینه بیوتکنولوژی به کمیسیون اصل نود بردند

به گزارش مهر، رجایی همچنین با اشاره به برخی منتقدان نسبت به بیوتکنولوژی در مجلس گفت: نباید ساحت مقدس مجلس را آلوده کرد برخی از منتقدان من را با این اتهام که با حمایت از سرمایه داری در زمینه بیوتکنولوژی تصمیم گیری هایی در کمیسیون کشاورزی انجام می شود و اینکه با تغییرات در لایحه ایمنی زیستی قرار است مردم را سرطانی و مسموم کنیم به کمیسیون اصل نود بردند این در حالی است که ما در کمیسیون کشاورزی مسئول کشاورزی، آب و منابع طبیعی مردم هستیم.

دولت 100 ساعت کار کارشناسی مجلس را سوزاند

وی به استرداد لایحه ایمنی زیستی توسط دولت از مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: دولت این لایحه را از مجلس استرداد کرد در حالی که مجلس در حدود 100 ساعت کار کارشناسی دقیق بر روی این قانون انجام داده بود.

در برخی موارد در زمینه های علمی پا برهنه وارد می شویم

رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در برخی موارد در زمینه های علمی پا برهنه وارد می شویم، گفت: نباید بدون دلیل و کار علمی درباره یک موضوع قضاوت کرد.

وی درباره ضرورت تدوین قانون جدید برای بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی گفت: قوانین بین المللی ارتباطات ما را با جهان دیگر تنظیم می کند و ما باید این تنظیمات را در داخل کشور نیز دنبال کنیم بنابراین قانون بین المللی نمی تواند تمامی ساختارها را ببیند از این رو ضرورت تدوین قانون ملی به وجود می آید.

رجایی اظهار داشت: از سوی دیگر با روشهای امروز نمی توان به اهدافی که برای توسعه کشاورزی، غذا و آب در کشور در نظر گرفته شده دست یافت و باید نگاه بهره ورانه ای به این منابع داشت.