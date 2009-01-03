جلال محمدیان خواننده در نشست تخصصی آسیب شناسی موسیقی مذهبی ،مرثیه سرایی و مداحی" که در خبرگزاری مهر برگزار شد ضمن بیان این مطلب گفت: هنر موسیقی در ایران یک هنر اصیل و پرتوان است که ریشه در موسیقی مذهبی تعزیه دارد و خوشبختانه دامنه این هنر در همه نقاط ایران به اشکال مختلف گسترده است.

وی در ادامه به مداحی امروز اشاره کرد و گفت : اگر مداحان ما به کم و کیف موسیقی ایران و به ویژه موسیقی ردیف دستگاهی آشنایی داشته باشند و ارزش های این نوع موسیقی را مانند گذشتگان در نوحه سرایی به کار گیرند می توانند ملودی های خوب و ارزشمندی برای مراسم عزاداری امام حسین(ع) به ویژه مراسم عاشورا و تاسوعا اجرا و درجهت فرهنگ سازی تلاش های مفیدی به کار گیرند.

این خواننده ضمن ارائه نمونه هایی از نوحه سرایی برگرفته از موسیقی ردیف دستگاهی ایران در پایان متذکر شد : حفظ اصالت ها و رجعت به موسیقی اصیل ایرانی یکی از راههای نجات مدیحه سرایی در ایران است ولی متاسفانه هیچ نهاد و یا سازمان متولی امور مذهبی مسئولیت سامان دهی به وضعیت مداحی در ایران را به عهده نمی گیرد.