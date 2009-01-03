پایان تحصن دانشجویان بسیجی جنوب کشور در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، حدود یکهزار نفر از دانشجویان بسیجی جنوب کشور از دانشگاه های استان های فارس، بوشهر و خوزستان از بعد از ظهر روز پنجشنبه روبروی درب اصلی پالایشگاه آبادان به عنوان بزرگترین پالایشگاه نفت خارومیانه و نماد صنعت نفت ایران تحصن کردند و شامگاه جمعه به این تحصن پایان دادند.

این تعداد برای حمایت از کشتار مردم غزه و حمایت کشورهای غربی و سکوت ادامه دار بخش اعظمی از کشورهای جهان دست به این تحصن زدند.

سخنگوی شورای هماهنگی تحصن کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان گفت: دانشجویان تحصن کننده سه خواسته از دولت داشتند که مهمترین آنها قطع صادرات نفت ایران به کشورهای حامی رژیم صهیونیستی است.

محمد مهدی سالاری ادامه داد: دانشجویان در این تحصن همچنین خواستار ارائه درخواست ایران برای تشکیل جلسه فوری کشورهای صادرات کننده نفت (اپک) برای قطع صادرات نفت به کشورهای حامی اسرائیل و همچنین تحریم شرکتهای بزرگ نفتی توتال و شل به عنوان بزرگترین شرکتهای صهیونیستی شدند.

وی تاکید کرد: اعتراضات این دانشجوان با پایان این تحصن به پایان نرسیده و پس از پایان امتحانات این اعتراضات و تحصن ها ادامه خواهد داشت.