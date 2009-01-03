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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

پایان تحصن دانشجویان بسیجی جنوب کشور در آبادان

پایان تحصن دانشجویان بسیجی جنوب کشور در آبادان

اهواز - خبرگزاری مهر: تحصن دانشجویان بسیجی جنوب کشور برای قطع صادرات نفت ایران به کشورهای حامی اسرائیل شامگاه گذشته روبروی پالایشگاه آبادان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، حدود یکهزار نفر از دانشجویان بسیجی جنوب کشور از دانشگاه های استان های فارس، بوشهر و خوزستان از بعد از ظهر روز پنجشنبه روبروی درب اصلی پالایشگاه آبادان به عنوان بزرگترین پالایشگاه نفت خارومیانه و نماد صنعت نفت ایران تحصن کردند و شامگاه جمعه به این تحصن پایان دادند.

این تعداد برای حمایت از کشتار مردم غزه و حمایت کشورهای غربی  و سکوت ادامه دار بخش اعظمی از کشورهای جهان دست به این تحصن زدند.

سخنگوی شورای هماهنگی تحصن کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان گفت: دانشجویان تحصن کننده سه خواسته از دولت داشتند که مهمترین آنها قطع صادرات نفت ایران به کشورهای حامی رژیم صهیونیستی است.

محمد مهدی سالاری ادامه داد: دانشجویان در این تحصن همچنین خواستار ارائه درخواست ایران برای تشکیل جلسه فوری کشورهای صادرات کننده نفت (اپک) برای قطع صادرات نفت به کشورهای حامی اسرائیل و همچنین تحریم شرکتهای بزرگ نفتی توتال و شل به عنوان بزرگترین شرکتهای صهیونیستی شدند.

وی تاکید کرد: اعتراضات این دانشجوان با پایان این تحصن به پایان نرسیده و پس از پایان امتحانات این اعتراضات و تحصن ها ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 810920

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