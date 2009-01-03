آب مورد نیاز مردم شهر قلعه خواجه تامین می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز مدت زمان اجرای این پروژه را دو سال عنوان کرد و افزود: تامین آب شهر قلعه خواجه از سال 86 آغاز شده و این در حالی است که از مجموع 11میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار این پروژه تاکنون شش میلیارد و 320 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی احداث و تکمیل تاسیسات تامین و توزیع آب، افزایش ظرفیت تولید همچنین بهبود کیفیت آب تولیدی را از اهداف این پروژه اعلام کرد.

پویا افق اجرای این طرح را تا سال 1415 پیش بینی کرد و گفت: پروژه تامین آب شرب شهر قلعه خواجه تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان توضیح داد: تولید فعلی آب منطقه حدود 760 مترمکعب در شبانه روز است که با تکمیل این پروژ، تولید آب در شهر به بیش یک هزار متر مکعب آب در شبانه روز خواهد رسید.

وی همچنین جمعت تحت پوشش منطقه را دو هزار و 510 نفر است و سرانه مصرف آب مورد نیاز هر شهروند را 203 لیتر در شبانه روز ارزیابی کرد.