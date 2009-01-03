تقویم وقایع برجسته نجومی در سال جهانی نجوم

به گزارش خبرگزاری مهر، این گونه به نظر می رسد که نام سال جدید میلادی مناسب ترین گزینه برای انتخاب بوده است زیرا طی این سال، آسمان سیاره زمین و کهکشانها با وقایع متعدد، متنوع و متفاوتی مواجه خواهند شد. به همین دلیل سایت Space به منظور پوشش کامل این وقایع به زمان بندی دقیق وقایع مهم سال 2009 میلادی پرداخته است.

شهاب باران 3 ژانویه 2009 : مشاهده این پدیده دیدنی تنها در آمریکای شمالی و کانادا و در هنگام صبح امکانپذیر خواهد بود. این شهاب باران که به عنوان یکی از پربارترین ها در نوع خود شناخته شده است در طی هر ساعت بالغ بر 15 الی 120 شهاب را در آسمان به نمایش خواهد گذاشت.

اجتماع سه سیاره ای 22 الی 26 فوریه : در این تاریخ سحرخیزان قادر به مشاهده اجتماع سه سیاره مشتری، عطارد و مریخ خواهند بود. شاید نیم ساعت قبل از طلوع خورشید می توان شاهد حضور عطارد و مشتری بود اما مشاهده مریخ در گرگ و میش صبحگاه به راحتی و بدون استفاده از دوربین ممکن نخواهد بود. فاصله میان این سیاره ها در 24 فوریه به کمترین حد خود رسیده و در تاریخ 22 و 23 فوریه هلال باریک ماه نیز به این اجتماع افزوده خواهد شد.

حضور دائمی ستاره زهره 25 مارچ 2009 : سیاره زهره در سال جدید وارد یکی از دوره های 8 ساله خود خواهد شد به این معنی که خصوصیاتی مانند آنچه در سالهای 2001، 1993 و 1985 داشته است را خواهد داشت و طی این دوره تنها یک بار زمین قادر خواهد بود حضور کامل این سیاره را در طی یک روز کامل در طلوع و غروب خورشید مشاهده کند که این پدیده چندین روز به طول خواهد انجامید.

غیبت سیاره زهره 22 آوریل 2009: در این تاریخ و در مناطق غربی آمریکا، هلال بسیار باریکی از ماه قبل از طلوع خورشید از مقابل سیاره زهره گذشته و آن را پوشش خواهد داد. در مناطق شرقی تر این پدیده پس از طلوع خورشید رخ خواهد داد.

غیبت ستاره آنتارس (قلب عقرب) 6 ژوئن 2009: این رخداد در غروب 6 ژوئن و در حالی رخ خواهد داد که ماه تنها 15 ساعت با کامل شدن فاصله داشته و از 99 درصد از روشنایی خود برخوردار است. ماه در این شرایط ستاره سرخ و عظیم الجثه آنتراس را پوشش داده و از نظر ساکنان نیم کره شمالی زمین پنهان خواهد ساخت.

خورشیدگرفتگی کامل قرن 22 جولای 2009: طولانی ترین خورشید گرفتگی قرن 21 در این تاریخ رخ خواهد داد. آغاز این پدیده تاریخی از دریای عرب آغاز شده و به سمت مرکز هندوستان، جنوب شرقی نپال، بوتان، شمال بنگلادش، بخش گسترده ای از شرق هندوستان و جنوب و مرکز تبت گسترش خواهد یافت. خورشیدگرفتگی سپس در مرکز چین و بعد در شرق دریای چین مشاهده خواهد شد. نقطه اوج گرفتگی بزرگ قرن در منطقه ای به نام آیو ژیما (Iwo Jima) خواهد بود. از دلایل برتری این خورشیدگرفتگی مدت زمان بالای گرفتگی است که در دوره زمانی 1991 تا 2132 بی نظیر اعلام شده است.

غیبت حلقه های گاز سیاره زحل 10 آگوست الی 4 سپتامبر 2009: برخلاف پدیده سال 2003، زمانی که سیستم حلقه ای زحل به سمت زمین منحرف شود در حداکثر زاویه خود -27 درجه- قرار گرفته و به دلیل موقعیت قرارگیری خاص زمین، خورشید و زحل، زاویه دید ساکنان زمین از زحل متفاوت شده و به مدت سه هفته مشاهده حلقه های این سیاره از زمین ممکن نخواهد بود.

غیبت ماه های مشتری 2 الی 3 سپتامبر 2009: مشاهده چهار قمر مدار سیاره مشتری امری است که تمامی افرادی که با استفاده از تلسکوپ به رصد این سیاره پرداخته اند عادی به شمار می رود. به صورت معمول حداقل دو الی سه قمر و گاهی هر چهار قمر به صورت همیشگی قابل مشاهده خواهند بود. با این حال در شب هنگام 2 الی 3 سپتامبر سیاره مشتری برای مدت دو ساعت بدون حضور هیچ یک از اقمارش قابل مشاهده خواهد بود که این پدیده امری نادر به شمار می رود.

تقاطع نزدیک عطارد و زحل 8 اکتبر 2009: در صبحگاه این تاریخ عطارد در قسمت پایین و راست زحل قرار گرفته و روشنایی آن نسبت به قبل 5 برابر خواهد شد. این تقاطع معمولا به حضور سیاره زهره و هلال باریک ماه ختم خواهد شد که این پدیده میز در در 16 اکتبر وقوع یافته و برای روزها ادامه خواهد داشت.

شهاب باران 17 نوامبر 2009: اختر شناسان ناسا این تاریخ را زمان آغاز فورانی از شهابهای آسمانی اعلام کرده اند. به طوریکه در طی این پدیده آسمان در هر ساعت میزبان بیش از 500 شهاب خواهد بود و ساکنان قاره آسیا شانس بیشتری برای مشاهده آن خواهند داشت.

شهاب باران 13 الی 14 دسامبر 2009: این پدیده که به نام آتش بازی نجومی قبل از سال نو تعبیر شده است در حالی رخ خواهد داد که چند روز به ظهور ماه نو باقی مانده است. طی این پدیده زیبا و دیدنی هر ساعت بیش از 120 شهاب از آسمان عبور خواهند کرد.