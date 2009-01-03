شبه قاره هند؛ گرفتار زنجیره ای از وقایع تروریستی و تحریکات خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، سال نو میلادی در حالی آغاز می شود که منطقه شبه قاره هند و چین در سال گذشته شاهد تحولات جدیدی بود.

در حالی که یک گزارش اطلاعاتی جدید که از سوی سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده منتشر شد چین و هند را از قدرت های مطرح در 20 سال آینده عنوان کرد قدرت های فرامنطقه ای مثل آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا هم تلاش کردند توازن قوا را در این منطقه به نفع خود رقم بزنند.

در حالی که آمریکا و هند علی رغم وجود مخالفت های داخلی و بین المللی گسترده، توافقنامه هسته ای امضاء کردند، مسکو هم توافقنامه هسته ای با دهلی امضا کرد. از طرف دیگر چین نیز اخیرا یک رزمایش نظامی گسترده را با هند به اجرا گذاشت تا همپیمانی قدرتی نوظهور را از دست ندهد.

در چنین شرایطی پاکستان به عنوان رقیب سنتی هند تلاش کرد با نزدیکی بیشتر به متحد سنتی خود یعنی چین و بستن توافقنامه های امنیتی با این کشور وضعیت را به نفع خود بهبود ببخشد. این درحالی است که اتحادیه اروپا هم به عنوان متحد ایالات متحده با وارد کردن نیروهای خود در قالب ناتو به افغانستان، تنش ها بین پاکستان و افغانستان را افزایش داده است.

در این میان برای قدرت های اقتصادی سیاسی جدیدی چون چین، هند و همچنین کشورهای مثل پاکستان و افغانستان، امنیت به عنوان شرط اول توسعه و سرمایه گذاری موضوعی مهم است.

شایان ذکر است که امنیت در دنیای پیچیده کنونی تابعی از عملکرد سازمان های اطلاعاتی و امنیتی است و نقش این سازمان ها که در لایه زیرین سیاسی اقتصادی نظامی این کشورها حضور دارند گسترده است.

توجه به وقایع تروریستی ای که در سال گذشته در شبه قاره هند اتفاق افتاد نقش سازمان های امنیتی غربی و از جمله سیا(سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا)، موساد(سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) و ام آی فایو(سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس) در تحولات این منطقه را روشنتر می سازد.

انفجارهای زنجیره ای در افغانستان، پاکستان و هند

از جمله رویدادهای مزبور می توان به انفجار سفارت هند در کابل اشاره کرد که در این مورد پاکستان متهم اصلی شناخته شد.

در موردی دیگر، انفجارهای زنجیره ای در احمد آباد و دیگر مناطق هند رخداد که این بار تندروها مدعی انجام آن شدند.

از طرف دیگر انفجار هتل ماریوت پاکستان نیز که طالبان متهم به انجام آن شد دیگر واقعه تروریستی مشکوکی است که در ادامه حوادث تروریستی در سال گذشته در این منطقه انجام شد.

اما در آخرین و پرسروصداترین سری از وقایع تروریستی واقعه بمبئی قرار داشت که بوضوح عوامل پشت پرده وقایع تروریستی را معرفی کرد.

روابط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی غرب با تروریستها

اگرچه پنهان کاری سیاسی کشورهای مختلف مانع از انجام هرگونه اظهار نظر رسمی درباره نقش داشتن سازمان های اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی در واقعه تروریستی بمبئی شد، اما رسانه های جهان و بویژه رسانه های هند رسما محرکین و عوامل پشت پرده این واقعه را در اولین ساعات پس از این حادثه ام آی فایو، موساد و سیا اعلام کردند.

گسترش خبر دخالت دستگاه های اطلاعاتی غربی و صهیونیستی در رسانه ها حتی انگلیس را به نشان دادن واکنش مجبور کرد و گوردون براون نخست وزیر و دیگر مقامات این کشور، داشتن رابطه با واقعه بمبئی را رد کردند.

مقامات امنیتی هند حتی از اطلاع دستگاههای امنیتی آمریکا از انجام واقعه بمبئی و هشدار این دستگاهها به دهلی ماهها قبل از انجام آن خبر دادند.

رسانه ها در سال گذشته بارها از وجود روابط پنهان بین طالبان و انگلیس نیز خبر دادند به طوری که روابط کابل و لندن بارها با تنش گسترده روبرو شد.

در حالی که سیا، موساد و ام آی فایو در تلاش هستند با تحریک گروههای شبه نظامی و همچنین اقلیت های مذهبی و فرقه ای و ترغیب جدایی طلبی، توازن قوا را در آسیا به نفع خود رقم بزنند، خویشتنداری کشورهای منطقه و ممانعت آنها از تداوم حضور نیروهای خارجی و گسترش دخالت های سیاسی آنها حائز اهمیت است.