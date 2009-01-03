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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۹:۳۳

"بقرادونی" در گفتگو با مهر: فاجعه غزه "جنایت علیه بشریت" است/ پیروزی مقاومت فلسطینی حتمی است

"بقرادونی" در گفتگو با مهر: فاجعه غزه "جنایت علیه بشریت" است/ پیروزی مقاومت فلسطینی حتمی است

رئیس سابق حزب فالانژها در لبنان تاکید کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه "جنایت علیه بشریت" است و سران عرب هم در این جنایت با اسرائیل شریکند.

کریم بقرادونی رئیس سابق حزب فالانژ در لبنان در گفتگو با مهر اوضاع در نوار غزه را بسیار بحرانی توصیف کرد و گفت : آنچه که در باریکه غزه رخ می دهد بدون شک جنایت علیه بشریت است.

وی با اشاره به قصد نظامیان اسرائیل برای حمله زمینی به نوارغزه خاطر نشان کرد: به نظر من رژیم اشغالگر اسرائیلی نمی تواند وارد غزه شود و در این میدان پیروز شود.

به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، برغم اینکه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) به لحاظ تجهیزات دست خالی است اما این جنبش دربرابر ارتش تا به دندان مسلح اسرائیل مقاومت خواهد کرد همانطوری که نیروهای مقاومت حزب الله در جنوب لبنان 33 روز در برابر حملات اسرائیل مقاومت کردند و تل آویو را شکست دادند.

وی درپاسخ به این سوال که چرا مصر بویژه شخص رئیس جمهوری این کشور یعنی حسنی مبارک حاضر نیست گذرگاه مرزی رفح را دربرابر محاصره فلسطینی ها بگشاید عنوان کرد : قاهره با بستن گذرگاه مرزی رفح در برابر فلسطینی ها عملا به تنگ تر شدن حلقه محاصره ساکنان نوار غزه توسط رژیم اشغالگر اسرائیلی کمک می کند.

بقرادونی گفت :من معتقدم که ملت مصر هرگز مشارکت دولتمردان این کشور را در تشدید محاصره غزه نمی پذیرند و این اقدام عواقب و پیامدهای بسیار ناگواری برای دولت غربگرای حسنی مبارک بدنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک فشارها و اصرار ملت مصر برای گشودن گذرگاه مرزی رفح درچنین شرایطی مقامات قاهره را مجبور خواهد کرد موضع خودشان را تغییر بدهند و راه را برای فلسطینی ها محاصره شده باز کنند.

بقرادونی با انتقاد از موضع منفعلانه کشورهای عربی بویژه مصر دربرابر مسئله فلسطین یاد آورشد: هیچ انسان متفکری در مصر نمی تواند دیدن صحنه های مرگبار کشته شدن هموطنانش را در آن سوی مرزها را تحمل کند و دربرابر آن ساکت بماند.

کد مطلب 810927

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