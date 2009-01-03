تظاهرات ضد صهیونیستی در زاگرب/تقبیح رویکرد اعراب از سوی مفتی اعظم

به گزارش خبرنگار مهر، در این تظاهرات که پس از برگزاری نماز جمعه در مقابل مسجد این شهر برگزار شد، "شمسو تانکویچ" نماینده مسلمان مجلس کرواسی طی سخنانی گفت: این خونریزی در غزه یک تضاد است. آنهایی که در جنگ جهانی دوم قربانی نازیسم بودند ، امروز همان کار را با مردم غزه که تنها آزادی خود را می خواهند ، انجام می دهند.

در این تجمع اعتراض آمیز نمازگزاران با شعارهایی نظیر "مرگ و خونریزی در غزه را متوقف کنید"، نسل کشی مردم مظلوم فلسطین در غزه را محکوم کردند.

شوکو عمرباشیج، مفتی اعظم کرواسی نیز در خطبه های نماز جمعه این شهر با محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه، سکوت رهبران کشورهای اسلامی را در این خصوص تقبیح کرد و اظهارداشت: این روزها مردم فلسطین در غزه برای چندمین بار شاهد ناحقی و بی عدالتی نظام جهانی و کسانی است که به نام دموکراسی و آزادی پس از جنگ جهانی دوم جنگ های بسیاری را برپا کرده اند و در این جنگ ها میلیون ها نفر انسان بی گناه کشته شده اند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: اسرائیلی ها در تمام این سالها به عنوان نماینده نظامی و اقتصادی منافع غرب عمل می کرده اند که از طریق آن ها قصد تسلط بر منابع نفتی و ذخایر طبیعی منطقه را داشته اند.

مفتی اعظم کرواسی همچنین با انتقاد شدید از همسویی حکومت های عربی با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: قدرت های غربی طی سال های اخیر در میان حکومت های عربی محافل همسوی خود را که به صورت علنی یا مخفی از منافع آنها حمایت می کنند را یافته و شناسایی کرده اند.

عمرباشیچ ادامه داد: این روزها مسئولان اسرائیلی آشکارا می گویند که برای حمله خود به غزه از حمایت برخی کشورهای عربی برخوردارند، حال به حق این سوال مطرح است که چه کسی مسئولیت کشته شدن بیش از 400 انسان بی گناه در حملات اسرائیل را به عهده می گیرد؟

وی همچنین در پایان خطبه های نماز جمعه زاگرب اظهار داشت: از درگاه خدای متعال درخواست می کنیم که مردم فلسطین در این روزهای سخت و آزمایش الهی مقاومت کرده که بعضی وقت ها به نظر می آید این آزمایش ها از مرز توان انسانی هم خارج می شوند.

به گزارش مهر، همچنین در محل ورودی نمازگزاران به مرکز اسلامی شهر زاگرب نمایشگاه عکسی از جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه برپا شده بود.

براساس این گزارش، تظاهرات مردم زاگرب توسط شبکه تلوزیون ملی کرواسی (HRT1) و رادیو های سراسری این کشور به طور گسترده پوشش خبری داده شد و این خبر در روزنامه سراسری یوتارنی لیست که از جمله رسانه های اصلی کرواسی است، منتشر شد.