دستگاه های حفاری چاه های غیرمجاز بوشهر ساماندهی شدند

مهندس فریدون کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : جهت سامان دهی و جلوگیری از حفاری های غیرمجاز توسط کمپرسورها، طرحی ارایه شد که بر طبق آن کلیه کمپرسورهای مورد استفاده جهت حفر چاه های غیرمجاز در استان شناسایی شدند .

وی اظهار داشت : پس از شناسایی این کمپرسورها، محدوده فعالیت آن ها مشخص و نسبت به اخذ تعهد از صاحبان آن ها مبنی بر عدم انجام حفاری های بدون مجوز قانونی اقدام شد .

کرم پور تصریح کرد : این طرح در راستای حفظ منابع ارزشمند آب به خصوص سفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از تضییع حقوق سایر کشاورزان انجام شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان این که با پیگیری های صورت گرفته توسط اداره منابع آب شهرستان دشتی، یک حلقه چاه غیرمجاز در قریه باغان این شهرستان مسدود شد ، گفت : همچنین دو حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان های تنگستان پس از طی مراحل قانونی، پر و مسدود شد .