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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۹:۵۷

مسابقات بسکتبال NBA /

بیست و سومین شکست ممفیس در کنفرانس غرب

بیست و سومین شکست ممفیس در کنفرانس غرب

ملی پوش بسکتبال کشورمان امروز از روی سکوها شاهد بیست و سومین شکست هم تیمی‌هایش در مسابقات بسکتبال کنفرانس غرب آمریکا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ممفیس گریزلیز بامداد امروز سی و سومین دیدار خود در مسابقات بسکتبال حرفه‌ای آمریکا (NBA)  را به سن آنتونیو اسپرز واگذار کرد تا بیست و سومین شکست برای این تیم در فصل جاری رقابت‌های کنفرانس غرب رقم بخورد. این دیدار با نتیجه 80 بر 91 به پایان رسید.

شاگردان مارک لاوارونی دراین بازی تنها در کوارتر دوم و با نتیجه (20 بر 16) به پیروزی دست یافتند. آنها کوارترهای اول و سوم را با نتایج (20 بر 28) و (16 بر 23) واگذار کردند و در کوارتر چهارم هم به تساوی (24 بر24) رضایت دادند.

حامد حدادی که در بازی گذشته تیم ممفیس گریزلیز به خاطر مصدومیت یکباره  "دارل آرتور" وارد زمین شد و توانست درمدت چهار دقیقه، دو امتیاز هم به دست آورد امروز هرگز فرصت بازی کردن پیدا نکرد. چرا که در ترکیب تیم ممفیس قرار نداشت.  "یاریچ" هم همچون حدادی دور از نیمکت گریزلیز و از روی سکو شاهد عملکرد هم تیمی‌هایش بود.

در جریان دیدار امروز تیم‌های ممفیس و سن آنتونیو اسپرز، "دانکن" با کسب 20 امتیاز در مدت 32 دقیقه به عنوان امتیازآورترین بازیکن سن آنتونیو و بازی معرفی شد. در تیم ممفیس هم "واریک" 35 دقیقه بازی کرد و 16 امتیاز گرفت.

مسابقات بسکتبال حرفه‌ای آمریکا (NBA) بامداد دوشنبه پیگیری می شود. تیم ممفیس گریزلیز دیدار آتی خود را مقابل دالاس ماوریک برگزار می کند.

کد مطلب 810935

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