پیروزی نهایی با مقاومت فلسطین است/ عاقبت برخی حاکمان عرب ذلت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سید حسن نصرالله شب گذشته در مراسم ششمین شب محرم در مجتمع سید الشهداء علیه السلام درسخنانی با اشاره به حوادث غزه و مقاومت فلسطینیان تصریح کرد: ایمان وارد عنصر مقاومت شده است و در حقیقت این مقاومت مومن، مقاوم و متوکل بر خدا و معتقد است که در غزه می جنگند و مبارزه می کند.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه افزود: جهان درحال حاضر به نتایج بمباران و حملات اسرائیل به غزه و کشتار صدها تن از مردم می نگرد و همچنین منتظر است تا ببیند چه وقتی مقاومت پرچم سفید خود را به اهتزار در می آورد و تسلیم پذیری خود را اعلام می کنند. جهان همچنین منتظر آن است تا شاهد انتفاضه مردم غزه علیه مقاومت باشد.

سید حسن نصرالله درادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: آن هنگام که عنصر ایمان در این جنگ وارد شود، مجال و فرصتی برای شکست باقی نمی ماند چرا که مجاهد وقتی به شهادت برسد، در حقیقت به پیروزی دست یافته و زمانی که که پیروز شود نیز پیروز میدان خواهد بود.

وی افزود : دربرابر صحنه های خونینی که در غزه شاهد هستی ، در اسرائیل صحنه های سراسیمگی و پریشان خاطری وجود دارد؛ به گونه ای که اسرائیل را واداشت تا به دنبال راهی برای برون رفت سیاسی [ از بحران غزه] باشند. چراکه ادامه بمباران ها بالطبع موجب افزایش کشتارها می شود.

سید حسن نصرالله اظهار داشت: اما گزینه دوم عملیات زمینی است است که همگان از احتمال وقوع این عملیات سخن می گویند چرا که آنان صحنه هایی از جنگ 33 روزه را بازبینی می کنند و کارشناسان نظامی صهیونیست دراین باره می گویند : نمی دانیم که چه چیزی در غزه در انتظار ماست.

سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود از موضعگیری کشورهای عربی و همراهی آنان با صهیونیستها ابراز تاسف کرد و به نشست اخیر وزیران خارجه اتحادیه عرب اشاره کرد و گفت : حملات رژیم صهیونیستی شنبه آغاز شد وزیران خارجه هم شنبه نشست داشتند اما هیچ بیانیه ای از این نشست صادر نشد و حتی در این نشست برای برگزاری نشست سران عرب هم دعوتی به عمل نیامد.

وی درادامه با طرح این پرسش که آیا حوادث و فاجعه غزه نیازمند آن نیست که کشورهای عربی نشستی درباره آن تشکیل دهند؟ تاکید کرد: آنان نمی توانند نشست برگزار کنند چراکه آنان با چالش اتخاذ موضعگیری مواجه هستند.

دبیرکل حزب الله لبنان از تاخیر در رفتن هیئت عربی به شورای امنیت یعنی در روز دوشنبه آتی انتقاد کرد و گفت : این اقدام به اسرائیل وقت می دهد تا حملات را از امروز تا دوشنبه به نتیجه ای برساند اما این به آن معنی نیست که کشورهای عربی آماده تمدید کردن زمان نیستند چرا که آنان جنگ 33 روزه را نیز به هفته ها کشاندند.

سید حسن نصرالله در ادامه گفت : حساب و کتاب کردن درباره شکست غزه به نتیجه نخواهد رسید چرا که در غزه شاهد مقاومت فلسطینیان و بمباران شهرک های صهیونیستی هستیم و مردم فلسطین نتیجه پایداری خود را شاهد خواهند بود و مقاومت هم در نهایت پیروز خواهد بود و ملت فلسطین مخلص و با ثبات سرانجام خوبی در انتظارش است و حساب و کتاب های دیگران به شکست می انجامد.

سید حسن نصرالله همچنین از رژیم های عربی خواست تا به ملت های خود اجازه اظهار نظر بدهند و با استقرار هزاران تن از عناصر پلیس در خیابان ها مانع بیان موضگیری ملت های خود نشوند.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: این حاکمان نمی توانند حتی فریاد چند هزار نفر را که از آنان می خواهند که دست به تحرکی بزنند، تحمل کنند.

حاکمان عرب نمی دانند که دست به چه کاری می زنند و عاقبت دست برداشتن از مبارزه و جهاد، خواری و ذلت و ضعف و نابودی است.