این فیلمساز درباره توافق با سیمافیلم برای تهیه فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: قرار شد تهیهکننده طرحهایی که به سیمافیلم ارائه میدهم خودم باشم. فیلم "کلاهبردار" را به کارگردانی حسن آقاکریمی تهیه میکنم و تا پایان سال دو فیلم دیگر برای سیمافیلم تولید خواهم کرد. کارگردان فیلم 90 دقیقهای "یک روز آفتابی" بر مبنای فیلمنامه مهدی ایوبی دو هفته دیگر مشخص میشود.
عیاری درباره اینکه چطور ترغیب به تهیه فیلم تلویزیونی در سیمافیلم شده گفت: شش تا هفت سال با گروهی از دوستان در مجموعه تلویزیونی "روزگار قریب" کار کردم که مثل خانواده هستیم. دلم میخواهد این خانواده همچنان باقی بماند، به همین دلیل تصمیم گرفتم طرحهایی را به سیمافیلم ارائه دهم تا در صورت تصویب آنها را تولید کنم.
وی در پاسخ به این سئوال که در تهیه فیلمهای تلویزیونی تا چه حد به کیفیت توجه میکند گفت: مسلماً سعی میکنم سطح فیلمها بالا و استاندارد باشد. همچنین سعی میکنم از کارگردانانی بهره ببرم که صاحب ذوق و فیلمساز باشند. اگر بدانم در این پروژه موفق نمیشوم، تردید نکنید که شخصاً انصراف میدهم.
عیاری در پایان خبر تولید فیلم سینمایی "سفر مرگ" را با حضور آتیلا پسیانی که در یکی از رسانهها هم منتشر شده بود تکذیب کرد و افزود: البته یک فیلم سینمایی میسازم، اما قرار نیست چنین فیلمی بسازم.
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