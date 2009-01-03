حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجاب از یک نظر مسئله ای فرهنگی است و به یک معنا مسئله‌ای اعتقادی محسوب می شود. باید زمینه های پذیرش و اعتقاد به عفاف و حجاب را فراهم کرد.

ایازی تصریح کرد: اگر شخصی به حجاب معتقد نباشد با الزام و اجبار به حجاب کاری از پیش نمی برد، این افراد ظاهرشان پوشیده است اما این نوع حجاب از برهنگی بدتر است.

این قرآن پژوه همچنین با اشاره به تحقق امنیت فردی و اجتماعی به عنوان یکی از فلسفه های حجاب گفت: اسلام برای امنیت خود شخص حائز اهمیت است همانطور که قرآن در آیه 59 سوره احزاب فرموده است: ذلک ادنى ان یعرفن فلا یوذین" تعبیر " فلا یوذین" به بحث امنیت اجتماعی ارتباط دارد.

حجت الاسلام ایازی نکته سوم را مسئله شخصیت زن داست و گفت: در بحث عفاف از بعدی انسانیت مورد توجه قرار دارد و از بعد دیگر نیز شخصیت وی . نگاه به زن باید از نوع نگاه انسانی باشد که به واسطه آن به هویت، کمال و ارزش انسانی زن توجه شود.

وی همچنین یادآور شد که هم نگاه و هم پوشش برای زنان و مردان در قرآن مورد تصریح قرار گرفته اما حد و حدود آن متفاوت است.

حجت الاسلام ایازی با اشاره به آیه 30 و 31 سوره نور خطاب به مؤمنان مرد و مؤمنان زن دو عبارت "قل للمومنین یغضوا" و " قل للمومنات یغضضن" را مورد استناد قرار داد که رعایت حجاب و عفاف به هر دو جنس سفارش شده است .