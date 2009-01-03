شرکتهای بیمه میلیاردها تومان به قربانیان حوادث رانندگی بدهکارند

عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح چگونگی حمایت صندوق تامین خسارتهای بدنی از قربانیان سوانح رانندگی پرداخت و افزود : زمانی که حادثه و تصادف رانندگی رخ می دهد دو مسئولیت برای راننده مقصر که این حادثه را ایجاد کرده متصور است.

وی در رابطه با این مسئولیتها گفت: اول مسئولیت کیفری و دوم مسئولیت مدنی. در اینجا مسئولیت کیفری آن جنبه عمومی دارد. اما درباره مسئولیت مدنی باید گفت که رانند ه متخلف مرتکب عمل مجرمانه ای شده و قانون گذار از سال ۴۷ به بعد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی راننده متخلف را به دو دسته خسارتهای مالی و بدنی تقسیم نموده است. خسارتهای بدنی به آن دسته از خسارتهایی گفته می شود که منجر به پرداخت دیه ناشی از شکستگی استخوان یا جرح بدنی، معلولیت و یا فوت یک شهروند دیگر می شود. به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۴۷ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و موتوری می بایست نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای مجوز تضمین شود.

مشاور وزیر دادگستری افزود: براساس قوانین موجود در قراردادی که بین بیمه گذار وشرکت بیمه منعقد می شود جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار در صورت بروز حوادث رانندگی بر عهده شرکتهای بیمه خواهد بود.

اجرای این قانون از سال ۱۳۴۷ بر اساس مصوبه مجلس آن زمان برای شرکتهای بیمه الزامی شد. تا قبل از ۴۷ ، امکان انعقاد چنین قراردادی نبود اما به دلیل افزایش تصادفات و ناتوایی رانندگان درجبران خسارتهای بوجود آمده در حین تصادفات باعث شد تا قانون گذار بیمه شخص ثالث را اجباری کند.

مشاور وزیر دادگستری در ادامه به نحوه تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره کرد و گفت : با اجباری شدن بیمه شخص ثالث، قانون گذار ضمانتهای اجرایی لازم را برای اجرای قانون تعیین نمود که براساس آن از ابتدای تیرماه سال ۱۳۴۸ پلیس موظف شد از حرکت هر گونه وسیله نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه جلوگیری کند. همچنین مقرر شد تمامی رانندگانی که در موعد مقرر اقدام به تنظیم و خرید بیمه شخص ثالث نکرده اند معادل یک سال کامل بیمه نامه شان مشمول جریمه گردد. با این همه قانونگذار برای کمک به رانندگان مقصر و خانواده های قربانیان بیمه ها را موظف به تامین خسارتهای مذکور اقدام به تاسیس صندوق " تامین خسارتهای بدنی " کرد.

رحیمی اصفهانی اظهار داشت: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، صندوق تامین خسارتهای بدنی تشکیل شد تا وظایف متعددی را در ارتباط با بیمه گر ، بیمه گذار و قربانی ثالث در تمامی مواردی که شخص به علت نداشتن بیمه نامه قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نیست عهده دار شود و همچنین از قربانیان حوادث رانندگی در مواقعی که راننده یا فرار کرده و یا قادر به جبران خسارات وارده نیست، حمایت کند و وظیفه اصلی این صندوق این است که خسارات وارده را پرداخت کند وسپس به طرق مختلف آن از مقصر دریافت کند.

در همان تاریخ کمیسیون دارایی مجلس ، ۱۵ درصد ازمبلغ هر بیمه نامه ای که فروخته می شود، به اضافه جریمه کسانی که خودرو خود را بیمه شخص ثالث نکرده اند و دریافتی مقصرین حادثه که بابت آنان خسارت پرداخت شده است را به عنوان منابع درآمدی این صندوق تعین کرد.

مشاور وزیر دادگستری در این باره گفت: از سال ۴۷ تا سال ۵۰ این صندوق تحت نظارت بیمه ایران بود و در سال ۵۰ زمانی که قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تصویب شد به موجب بند ۶ ماده ۵ این قانون اداره صندوق تامین خسارات بدنی به بیمه مرکزی واگذار شد. در واقع در فاصله لازم الاجرا شدن قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تا ۲۰ شهریور سال ۸۷ که صندوق هویت مستقل خود را پیدا نمود، مسئولیت اداره صندوق تامین خسارات بدنی بر عهده بیمه مرکزی ایران شد.

مرور تاریخچه این صندوق نشان می دهد که مراجع نظارتی بر عملکرد این صندوق تا زمانی که بیمه مرکزی مسئول رسیدگی به امور آن بود، مجمع عمومی متشکل از سه وزیر اقتصاد ، بازرگانی و کار وظیفه نظارت بر عملکرد صندوق خسارتهای بدنی بیمه را عهده دار شدند و بیمه مرکزی مکلف شد سالانه گزارشی از عملکرد صندوق ارائه و آن را به تصویب مجمع رساند.

رحیمی اصفهانی با انتقاد از اینکه در صنعت بیمه، صندوق تامین خسارتهای بدنی مفهوم واقعی حمایتی خود را پیدا نمی کند و یا نمی گذارند که پیدا کند گفت: در سال ۶۲ لایحه ای به مجلس ارائه می شود که درآمدی که برای صندوق تامین شده زیاد است و باید اصلاحاتی در آن اعمال شود و مدیران صندوق اینگونه عنوان می کنند که موارد تصادفات چندان بالا نیست و نیازی به چنین منابعی وجود ندارد و این در حالی است که آمار زندانیان دیه پس از انقلاب در سال ۵۸ ، ۵۵۱۸ زندانی ، سال ۵۹ ، ۷۰۱۴ ، سال ۶۰ ، ۶۶۵۸ زندانی ، سال۶۱ ، ۶۱۰۰ ، سال ۶۳ ، ۷۵۲۹ زندانی و سال۶۴ ، ۸۷۶۳ زندانی داشته ایم یعنی فقط در فاصله آن ۷ سال پس از انقلاب ۴۰ هزار زندانی داشته ایم که نیازمند کمک های صندوق بوده اند تا این افراد زندانی نشوند و خسارت قربانیان جبران شود اما به مجلس به راحتی خلاف واقع گزارش می دهند که کسی وجود ندارد تا کمکش کنیم.

مشاور وزیر دادگستری به آمار ورودی زندانیان در سال ۸۵ و عدم حمایت صندوق از این تعداد اشاره کرد و افزود : در سال ۸۵ ، ۲۸ هزار و ۳۹۰ نفر به دلیل عدم اجرای قانون در زندانی بوده اند و باید گفت عمده این افراد نان آور خانه بوده اند و از سوی دیگر خانواده قربانی جرم متحمل مشکلاتی شده اند و این در حالی است که صندوق در این زمان پول بسیاری در اختیار داشته اما خسارت ها را پرداخت نکرده است.

این حقوقدان با انتقاد ازعدم پرداخت خسارت قربانیان ازسوی صندوق گفت : صندوق به جای اینکه خسارت های قربانی را جبران کند با تفسیرهای غلطی که از قانون داده اند برای تعهدات صندوق سقف تعیین کردند و درسالهای عنوان کردند تا سقف ۵۰۰ هزار تومان خسارت را جبران می کنند و در سالهای دیگر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ، ۴ میلیون تومان ، ۸ میلیون تومان و در نهایت با مصوبه ۷/۱۱/۱۳۸۶هیئت دولت به ۱۶ میلیون تومان افزایش دادند درحالی که صندوق می بایست خسارت کامل قربانی را جبران می کرد.

درسال ۷۶ ، تعداد زندانیان دیه ۸۵ هزار و ۵۶۰ نفر بوده که در آن زمان صندوق بیش از ۳۴ میلیارد ریال اندوخته داشته و مازاد درآمد آن نیز ۱۴ میلیارد ریال بوده است این در حالی است که در آن سال نرخ دیه ، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است و در سال ۸۱ ،اندوخته صندوق ۱۹۸ میلیارد ریال بوده و مازاد درآمد آن ۴۸ میلیارد ریال و درآن سال آمار ورودی زندانیان ۸۳ هزار و ۸۸۳ نفر و نرخ دیه نیز در آن زمان ۱۵ میلیون تومان بوده است.

مشاور وزیر دادگستری معتقد است صندوق تامین خسارتهای بدنی دو تخلف عمده را نسبت به مردم یعنی بچه های یتیم و معلولان داشته که وظیفه بیمه مرکزی به عنوان متولی بوده که جلوی این کار را بگیرد به گونه ای که خسارتها را در همان سال پرداخت نکرده اند و یا با سالها تاخیر پرداخت شده است. در حالی که طبق مواد ۲ و ۳ آئین نامه منابع درآمد صندوق که یک قانون است اگر شرکتهای بیمه وجوه بند الف و بند "ب" ماده یک منابع درآمد را به موقع پرداخت نمی کردند صندوق باید ضمن اقدام به وصول مطالبات خود ، خواستار عدم تجدید پروانه موسسه مذکور از وزارت اقتصاد شود و موضوع قانون بیمه شخص ثالث را از این وزارتخانه بخواهد.

رحیمی اصفهانی در ادامه گفت : فقط در سال گذشته شرکتهای بیمه ۳۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به صندوق بدهکار شده اند و برخی شرکتها تا ۲۰ میلیارد تومان نیز به صندوق بدهکار بوده اند اما زمانی که این بدهی از آنان طلب شد عنوان کردند که ماهانه ۵۰ میلیون تومان پرداخت می کنیم در حالی که باید گفت حتی سود بهره بانکی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.

به عقیده برخی از حقوقدانان بیمه مرکزی تاکنون نظارت کافی را بر نحوه عملکرد این صندوق نداشته و صندوق مذکور نیز عملکرد شفاف را به مردم ارائه نکرده است.

آنها معتقدند خواسته مردم این است که ۴۰ سال عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی شفاف برای آنان مشخص شود. ضمن آن که برای سالهای آتی قانونگذار صندوق را ملزم به انتشار ترازنامه مالی خویش در روزنامه رسمی و جراید کثیر الانتشار نماید.

مشاور وزیر دادگستری در این باره گفت: اطلاعی از روند بررسی عملکرد صندوق از سوی مراجع نظارتی نداریم و اهرمهای نظارتی باید بیشتر دراین خصوص جوابگو باشند. ازسوی دیگر بطور جدی لازم است برای پیشگیری از آسیبهای جدی اجتماعی و غیره نیروی انتظامی (راهنمایی و رانندگی و پلیس راه) نسبت به اجرای فوری و جدی ماده ۱۹ قانون راجع به توقف و توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه اقدام نماید و اجازه ندهد وسایل نقلیه فاقد بیمه باعث ایراد به جان و مال مردم شوند و حاصل آن برای قربانیان فقط بماند زندانی شدن مقصر.

رحیمی اصفهانی در پایان افزود: این امر چه دردی از قربانی دوا می کند؟ چه مصایبی برای قربانی و نیز زندانی و خانواده وی ایجاد می شود؟ رئیس محترم قوه قضائیه نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قوانین در سال ۱۳۸۴ و دادستان محترم کل کشور نیز خواستار اجرای کامل و همه جانبه قانون قدیم و جدید شده اند. که متاسفانه تا حال کمتر مورد توجه قرار گرفته است . انجام این امر یک وظیفه ملی و قانونی برای تمامی و یکایک مسئولین است تا دیگر اجازه داده نشود آسیبهای ناشی از عدم اجرای قانون ظرف ۴۰ سال گذشته تکرار شود.