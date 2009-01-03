دانشگاه ها به یک مدرسه بزرگ تبدیل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر علی فلاح رفیع در نشست نقش تربیتی اساتید در دانشگاه هابه همت دفتر هم اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده تربیت معلم واحد تهران جنوب برگزار شد با تاکید بر کمرنگ شدن نقش تربیتی اساتید در دانشگاه ها علت این امر را ماهیت عصر جدید که عصر جداسازی و تفکیک مرزهاست ذکر کرد و گفت: در اثر همین نگرش تفکر سکولاریزم مطرح شده و خط کشیدن بین مرزهای مختلف معنا پیدا می کند.

وی با تصریح اینکه در تعالیم قرآن کریم مرزی بین تربیت و آموزش قائل نشده است، تصریح کرد: متأسفانه ما امروز شاهد هستیم که استادان دانشگاهی ما وظیفه خود را فقط آموزش می دانند و به تربیت توجه چندان زیادی نمی کنند.

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در ادامه سخنان خود ضمن تبیین اهداف مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی و برگزاری نشست های اساتید اظهار داشت: فعالیت های اساتید در دانشگاه ها دو جنبه "تأثیرگذاری" و "تأثیر پذیری" دارد.

فلاح رفیع تأثیرگذاری را از جنبه های انتقال آموزش، انتقال تکنینک، انتقال اصول و باورها و تصمیم سازی نظام و همچنین تأثیر پذیری اساتید را از جنبه های عاطفی، گرایشی، امید بخشی، تعهدزایی و معرفت زایی دارای اهمیت دانست.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته خود با اساتید، جنبه معرفتی و افزایش آن را از مهمترین جنبه ها برشمرد و اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب ضمن مقایسه اساتید ما با استادان دانشگاهی در دیگر کشورهای اسلامی در فرمایشات خود بر ارتقا معرفت دینی استادان تأکید داشته اند.

در ادامه جلسه عصمت مسعودی فر یکی از اساتید دانشگاهی بیان کرد: دانشجویان رشته های علوم انسانی بیش از دیگر رشته ها به خاطر فرصت تفکر و تعقل و بحث پیرامون مسائل معرفتی نیاز به توجه به مسائل تربیتی دارند.

وی در این رابطه افزود: تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و روحیه پژوهش در دانشجویان علاوه بر این که باعث پیشرفت کشور می شود از اهمیت ویژه ای در تربیت دانشجویان نیز برخوردار است.

مسعودی فر همچنین بر از بین بردن حلقه های بسته تدریس و وارد کردن اساتید مجرب و خبره به این حلقه ها تاکید کرد.

نمره، ملاک خوبی برای ارزیابی دانشجو در دروس معرفتی و دینی نیست

در ادامه جلسه یکی دیگر از اساتید نیز با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) مبنی بر این که معلمی شغل انبیاء است، گفت: دانشجویان با بررسی سکنات و رفتار اساتید خود هیچ رفتار پیامبرگونه ای را نمی بینند و می گویند ما خدای این پیامبر را قبول نداریم.

دکتر صالحی با نتیجه گیری از این موضوع گفت: با توجه به مسئله مذکور باید گفت رفتار مناسب و قابل قبول اساتید باعث می شود استاد به عنوان الگویی مناسب از طرف دانشجو مورد پذیرش واقع شود.

وی همچنین ارزیابی عملی و کاربردی تأثیر دروس بر دانشجویان را بسیار مهم دانست و افزود: نمره، ملاک خوبی برای ارزیابی دانشجویان به ویژه در دروس معرفتی و دینی نیست.