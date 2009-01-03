ننایج طرح تحقیقی میگوی وانامی صنعت میگوی را متحول می کند

خسرو آیین جمشید در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: یکی از اهداف انجام پژوهش های کاربردی در این بخش افزایش ضریب اشتغال و تولید بیشتر و ارایه راهکارهای حمایت از صنعت پرورش میگو است .

وی با تاکید برانتقال یافته های تحقیقاتی به گروههای هدف عنوان کرد: بر اساس نتایج این طرح میگوی وانامی نیازهای پروتیینی متفاوتی با دیگرگونه ها دارد به این معنی که بخش بیشتری از جیره غذایی را با استفاده از پروتیین گیاهی تهیه کنیم که قیمت غذای تولید شده کاهش می یابد .

رئیس پژوهشکده میگوی کشور ادامه داد: براساس نتایج این طرح می توانیم با استفاده از پروتیین گیاهی هزینه تولید غذا را براساس درصدهای مختلفی که دارد یعنی 50 درصد پروتیین گیاهی (با 22درصد آرد سویا ) و 70 درصد پروتین گیاهی (با 42درصد آرد سویا) کاهش دهیم و این امر باعث کاهش هزینه های تولید میگو و ریسک سرمایه گذاری در این بخش می شود و تمایل تولید کنندگان به کار در این بخش افزایش می یابد .

آیین جمشید گفت:‌ با اجرای نیمه صنعتی این طرح بصورت پایلوت در استان بوشهر زمینه کاهش قیمت میگو در کشور فراهم می شود .

وی با بیان اینکه طرح یاد شده موجب کاهش هزینه های تولید میگو در مزارع پرورش میگوی پاسفید خواهد شد، گفت: کاهش قابل توجه قیمت غذای میگو باعث کاهش قیمت تمام شده میگو،‌ امکان عرضه بیشتر و بهبود وضعیت مالی پرورش دهندگان می شود .

وی با اشاره به اینکه ‌افزایش سوددهی صنعت پرورش میگو منجر به گرایش بیشتر پرورش دهندگان و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال در این صنعت و صنایع وابسته به آن خواهد شد، گفت: با توجه به این که بخش عمده ای از تولیدات میگوی کشور به امر صادرات اختصاص می یابد به همین لحاظ صادرات میگوی تولیدی در مزارع پرورش میگو،‌ می تواند موجب افزایش قابل توجه ارزآوری در کشور شود .

دفتر مرکزی پژوهشکده میگوی کشور در شهر بوشهر مستقر است.