جوامع دینی برای پایان دادن به فجایع غزه متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اکلشیا، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری که شب گذشته در آستانه سال نوی میلادی در رابطه با وضعیت مصیبتبار غزه که بمبهای صهیونیستها مردم بیگناه و غیرنظامی را هدف گرفته سخنرانی میکرد یادآور شد: خشونت بیپایان در غزه نشان دهنده این حقیقت است که چرخه تهدید، هیچ نتیجه پایداری دربرنخواهد داشت مگر نگونبختی و عدم امنیت تمام ساکنان منطقه.
وی همچنین گفت: میخواهم اندوه و همدردی خود را با بیگناهانی که جان خود را در این خشونتها از دست دادند ابراز کنم. پیروان تمام ادیان در این کشور میخواهند تلاشهای خود را به گروه مسلمان مسیحی، شورای مسیحیان و یهودیان افزوده و خواستار آتشبس و ایجاد صلح پایدار شوند.
ویلیامز تأکید کرد که ما باید متحد شده و از تمام افرادی که قدرتی برای متوقف کردن این چرخه خشونت دارند درخواست آتشبس کنیم.
وی افزود: آنهایی که این شرایط را به واسطه استمرار خشونت به وجود آوردهاند هیچ چیز را فراموش نکرده و هیچ چیز یاد نگرفتهاند. باید روشن شود، درحالی که صلح نمیتواند تمام خاطرات بد گذشته را از بین ببرد اما تنها مبنای شکوفایی آینده خواهد بود.
دکتر روان ویلیامز نتیجهگیری کرد که جامعه انگلیکن سراسر دنیا در کنار تمام جوامع دینی و سازمان های انسان دوست برای رفع این وضعیت باید متحد شوند . بدون وجود امید، آینده سرزمین مقدس و تمام منطقه با وحشت، رنج بیگناهان و تخریب رقم زده میشود.
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