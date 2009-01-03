117 هزار مدرسه در کشور سند رسمی ندارند

حاجتعلی قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی 90 سال گذشته تنها برای 13 هزار ملک متعلق به آموزش و پرورش سند رسمی از ثبت اسناد و املاک کشور اخذ شده است، افزود: درسال 85 نیز برای 3 هزار و 691 مدرسه ، در سال 86 برای 5 هزار و 65 مدرسه و در سه ماهه اول سال جاری 821 مدرسه سند رسمی صادر شده است.

موضوع مالکیت مدارس آموزش و پرورش یکی از چالش برانگیزترین مسائل این وزارتخانه طی سالهای گذشته بوده که توجه مسئولان حقوقی وزارت آموزش و پرورش را به خود معطوف ساخته است.

مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس ادامه داد: در حوزه ستادی نیز برای 134 ملک سند دریافت کرده ایم که جمعاً در طول این سالها 22 هزار و 711 سند به نام آموزش و پرورش در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شده است.

قلی پور در ادامه به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری املاک قوای سه گانه به آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 5 هزار و 500 ملک مشمول این قانون شناسایی شده که حدود 4 هزار فقره از آن گواهی بهره برداری از وزارت اقتصاد و دارایی دارند و در مجموع توانسته ایم برای 70 باب از آن سند اخذ کنیم.

به گفته مدیرحقوقی سازمان نوسازی مدارس 3 هزار و 500 سند مدرسه دیگر نیز در واحدهای ثبتی در شرف صدور است.

غفلت و کوتاهی مسئولان آموزش و پرورش طی سالهای گذشته در تملک داراییهایشان باعث شده تا هزاران مدرسه بدون اسناد رسمی در بلاتکلیفی به سر برند و این مسئله می تواند در سالهای آینده این وزارتخانه را با مشکلی جدی نداشتن فضاهای آموزشی مورد نیاز روبرو کند.

مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس علت سرعت پایین در اخذ سند املاک آموزش و پرورش را عدم همکاری واحدهای ثبتی با آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: مهندس بوربور معاون سابق وزیرآموزش و پرورش درسازمان نوسازی مدارس طی نامه ای از سازمان ثبت اسناد رسمی آموزش و پرورش درخواست کردند که در صدور سند همکاری کنند که هم اکنون وضعیت بهتری را در این زمینه شاهد هستیم.

قلی پور اظهار داشت: همچنین 45 هزار سند نیز در اجرای مواد 147 و 148 قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد رسمی در شرف صدور است و 45 هزار ملک دیگری نیز که سابقه ثبتی ندارند ولی مشمول این دو ماده هستند مستلزم تمدید مهلت این مواد قانونی هستند تا اسناد آنها صادر شود. در غیر این صورت همچون گذشته اسناد این مراکز آموزشی بلاتکلیف خواهد ماند.