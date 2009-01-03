سطح فوتبال ایران بالاتر از تصور است/ مشاور تیم ملی ایران هستم

به گزارش خبرگزاری مهر ، روته مولر دستیار آلمانی تیم ملی فوتبال ایران درباره چگونگی فعالیت خود در این تیم اظهار داشت: طبیعی است که در جایگاه سرمربی فعالیت نمی کنم و این جایگاه تنها متعلق به " علی دایی " است. من بیشتر به عنوان مشاور و طراح تمرینها در تیم ملی فوتبال ایران فعالیت دارم.

وی در پاسخ به اینکه چطور شد تیم ملی فوتبال ایران را برای ادامه کار خود برگزیده گفت: من این کشور را به خوبی می شناسم .علی دایی درماه جولای (تیر ) یا آگوست ( مرداد )درباره همکاری با من صحبتهایی کرد. ما مدتهای زیادی با هم در ارتباط بودیم و من از این ایده خوشحال شدم و تصمیم گرفتم پس از اتمام قراردادم با بوندس لیگا راهی ایران شوم.

مولر درباره ارزیابی خود از سطح فوتبال ایران به "دی سایت" آلمان گفت: سطح فوتبال ایران بسیار بهتر از آن چیزی است که همه از آن تصور دارند. لیگ دسته یک فوتبال ایران بسیار حرفه ای است. هر کدام از بازی های این لیگ حدود 40 تا 50 هزار تماشاچی دارد.

دستیارآلمانی تیم ملی فوتبال ایران درباره مهمانوازی ایرانیان اظهار داشت: در بدو ورودم به فرودگاه ایران با استقبال قابل توجهی از خبرنگاران و دست اندرکاران ورزش فوتبال روبرو شدم . کسانی که علاقمند هستند از جزئیات همکاری من با تیم ملی ایران مطلع شوند.

وی درادامه افزود : پس از آنکه از فرودگاه به هتل منتقل شدم حدود 2 یا 3 ساعت به پرسشهای علاقه مندان پاسخ می دادم که برایم شگفت انگیز بود.

مولر درباره مدت زمان حضورش در ایران با بیان اینکه این امر به میزان موفقیت تیم بستگی دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه بتوانیم مجوز ورود به جام جهانی 2010 را اخذ کنیم من خواهم توانست مدت بیشتری در ایران فعالیت کنم.

قرار است روته مولر روز یکشنبه - فردا - برای همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان وارد تهران شود و از دیدار با چین به طور رسمی روی نیمکت تیم ملی بنشیند.

مربی آلمانی تیم ملی فوتبال ایران شانس حضور ایران در جام جهانی آتی را خوب ارزیابی و تصریح کرد که ایران از امکانات خوبی برای ورود به عرصه جام جهانی برخوردار است .

وی درخصوص ارزیابی خود از بازیکنان ایرانی گفت : علی کریمی ، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان از فوتبال کلاس یک برخوردار هستند . این تعداد از بازیکنان تجربه بازی در بوندس لیگا را دارند و می توانند مهره های خوبی برای رساندن ایران به جام جهانی بشمار آیند.