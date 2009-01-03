فاز نخست طرح پرورش ماهی سیروان آماده بهره برداری است

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: فاز نخست بزرگترین طرح پرورش ماهی سرد آبی خاورمیانه در مسیر رودخانه سیروان و در روستای "دیوزناو" آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: فاز نخست این طرح شامل 38 مزرعه می باشد که سالانه ظرفیت تولید 380 تن ماهی را داراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: فاز دوم این طرح که شامل 112 مزرعه می باشد هم اکنون در دست ساخت قرار دارد.

حسن نژاد با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی فاز دوم طرح پرورش ماهی سیروان افزود: فاز دوم این طرح هم اکنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پایان سال 88 به بهره برداری کامل برسد.

وی ظرفیت تولید سالانه کل این طرح را بیش از یک هزار و 500 تن در سال ذکر کرد و بیان داشت: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال بیش از 600 نفر از اهالی منطقه به صورت مستقیم فراهم می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: تمامی زیرساخت های این طرح توسط سازمان جهاد کشاورزی ساخته شده و با تسهیلات بلند مدت و کم بهره بانکی به افراد ساکن در منطقه به ویژه دو روستای "دیوزناو" و" جولانده" تحویل خواهد شد.

حسن نژاد در پایان عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح می توان علاوه بر تامین نیازهای استان زمینه های صادرات ماهی را نیز به کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق فراهم کرد.