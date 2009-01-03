مشکل وام شهریه دانشجویان نوبت دوم در دانشگاههای ارومیه و زابل

محبوب طالعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وام شهریه برای تعدادی از متقاضیان واریز شده اما صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز برای تعدادی از متقاضیان وام شهریه تامین مالی نکرده است. بنابراین در حال مذاکره با صندوق رفاه دانشجویان هستیم تا این مسئله حل شود.

همچنین اکبر فخیره معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه زابل نیز با بیان اینکه وام شهریه دانشجویان نوبت دوم با محدودیت روبرو است، گفت: وام شهریه به همه متقاضیان تعلق نگرفته و صرفا به درصدی از دانشجویان که زودتر اقدام کرده بودند تعلق گرفت.

وی افزود: به نظر می رسد که اعتبارات وام شهریه خیلی محدود است بنابراین تعداد دانشجویانی که می توانند از مزایای آن استفاده کنند نیز کم است. سالهای قبل چندان مشکلی در زمینه وام شهریه وجود نداشت اما با افزایش تعداد متقاضیان این وام، مشکل ایجاد شده است بنابراین انتظار می رود اعتبار ویژه ای برای این موضوع در نظر گرفته شود.

بر طبق این گزارش، مسئولان دانشگاههای تهران، تربیت معلم تهران، فردوسی مشهد و ... نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکل اعتبار وام شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم تاکید کردند.