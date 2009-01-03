2500 اثر فرهنگی تاریخی در خراسان رضوی شناسایی شده است

محسن لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: آثار میراث طبیعی استان بررسی و شناسایی شده و آثاری که شرایط ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور را دارند به ترتیب اولویت یا ثبت میراث طبیعی خواهند شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: تاکنون 2 هزار و 500 اثر تاریخی فرهنگی شامل بناهای تاریخی، مذهبی و غیره و محوطه های باستانی، غار، کتیبه، سنگ نگاره شناسایی شده است.

وی با اشاره به ثبت هزار و 222 اثر تاریخی فرهنگی استان خراسان رضوی در فهرست آثار ملی به ثبت تصریح کرد: از مجموع ثبت آثار تاریخی و فرهنگی که شرایط و ویژگی های ثبت در فهرست آثار ملی را دارند طی سال جاری پرونده 87 اثر جهت طی قرار داد با بخش خصوصی تهیه شده است و تعداد 35 پرونده در شورای ثبت استان مطرح و به تصویب رسیده است.

لشگری با بیان اینکه پرونده ثبت دریاچه بزنگان در دره شمخال نیز توسط کارشناسان معاونت میراث فرهنگی در حال تهیه است ادامه داد: تاکنون پرونده ثبتی 4 اثر طبیعی استان شامل آبشار اخلمد، چشمه سبز، آبشار بوژان، آبشار بار با کارگزاران منعقد گردید و آماده ارائه در شورای ثبت استان است ضمن اینکه پرونده ثبتی علم نیشابوری و کشتی چوخه تهیه و آماده ارائه به شورای ثبت استان است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از قرآن " عثمان بن حسین وراق غزنوی" به عنوان نخستین اثر ثبتی منقول در فهرست آثار ملی یاد کرد و افزود: این اثر در تیر ماه سال جاری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.