احمد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود : در حال حاضر در مرمت این بنا، محوطه سازی و بام ‌سازی انجام شده است .

وی با بیان اینکه مرمت فضاهای داخلی و بیرونی بنا در حال انجام است، تصریح کرد : این خانه قدیمی در بافت قدیمی نهاوند و در مجاورت مسجد قدیمی حاج خدا رحم مستقر و دارای دو سردر ورودی است که در جبهه شمالی بنا واقع و تزیینات زیبایی در هر یک به کار رفته است .

ترابی اعتبار در نظر گرفته شده برای مرمت خانه آیت ‌الله شهید قدوسی در نهاوند را 700 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبار از محل