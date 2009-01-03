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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

خانه آیت‌الله قدوسی در نهاوند مرمت می‌شود

خانه آیت‌الله قدوسی در نهاوند مرمت می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نهاوند گفت: خانه آیت‌ الله شهید قدوسی در نهاوند مرمت و بازسازی می‌شود.

احمد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: در حال حاضر در مرمت این بنا، محوطه سازی و بام ‌سازی انجام شده است.

وی با بیان اینکه مرمت فضاهای داخلی و بیرونی بنا در حال انجام است، تصریح کرد: این خانه قدیمی در بافت قدیمی نهاوند و در مجاورت مسجد قدیمی حاج خدا رحم مستقر و دارای دو سردر ورودی است که در جبهه شمالی بنا واقع و تزیینات زیبایی در هر یک به کار رفته است.

ترابی اعتبار در نظر گرفته شده برای مرمت خانه آیت ‌الله شهید قدوسی در نهاوند را 700 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبار از محل

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند خاطر نشان کرد: این بنای 1380 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 810968

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