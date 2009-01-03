ضعف حجاب ناشی از تبیین نکردن فلسفه آن برای جوانان است

حجت الاسلام اسماعیل حسینی سرپرست اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجاب در لغت به معنای پرده و پوشش آمده است، اما هر پوششی حجاب نیست ، مراد از حجاب پوشش اسلامی است که زن هنگام معاشرت با مردان بدن را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

وی افزود: اسلام در مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی که با هرگونه عاملی که باعث فساد شود مقابله می کند و از طریق تشریح احکام حرمت آنها را اعلام می کند. در برخی از مسائل تنها به توصیه اخلاقی اکتفا نمی کند بلکه با اتخاذ شیوه های مختلف مقابله با آنها را نیز درنظر گرفته است. ممنوعیت خلوت کردن با نامحرم، حرمت نگاه و رعایت پوشش اسلامی از جمله اعمالی هستند که می توانند زمینه وقوع اعمال فساد انگیز را از بین ببرند.

حجت اسلام حسینی اظهار داشت: توجه به جامعیت مسائل دینی اسلام مشخص می کند تمام مسائل اسلام چون حلقه هایی به یکدیگر وابسته هستند اگر به یکی توجه نشود احتمال گسستگی وجود دارد.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد که اگر به حجاب تنها با دید وسیله ای برای پوشش به عنوان یکی از نیازهای بشر نگاه کنیم خواهیم دید که لباس جایگاه کم ارزشی پیدا کرده و بیشتر به موج مصرف گرایی دامن زده است. لباس در تاریخ به عنوان ابراز تمدن و فرهنگها مطرح شده بسیاری از تمدنهابا نوع پوشش آنها شناسایی می شود.

وی با اشاره به طلوع خورشید پرفروغ اسلام گفت: دین اسلام جایگاه زن را همردیف با مروارید تلقی می کند. تاجایی که ارزش پوشیدگی برای وی مشخص می شود، پوشیدگی نه به عنوان یک مانع بلکه به عنوان یک صدف برای وی به ارمغان می آورد.

حجت اسلام اسماعیل حسینی در رابطه با اینکه چرا پوشیدگی دنیا با موج برهنگی مواجه شده است یادآور شد: غرب از طریق کانالهای تلویزیونی و ماهواره، افراد را با انواع مدلها برای رسیدن به اهداف پشت پرده خود آشنا می کند، اما هدف

اسلام کمال انسان است.

وی همچنین فلسفه اسلام را عاملی برای مرتفع کردن آسیبها دانست و اظهار داشت که باید فلسفه حجاب را با منطق برای جوانان شرح دهیم. باید جوانان را با الگوهای صحیح اجتماعی آشنا کنیم تا از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنیم. اسلام فلسفه حجاب را در چند بعد می داند برخی علل رعایت حجاب و حکم حجاب برای زن جنبه روانی دارد، برخی دیگر ابعاد خانه و خانوادگی را در برمی گیرد و برخی دیگر جنبه های اجتماعی را شامل می شود و برخی هم عبارت است از ارتقای احترام به زن و جلوگیری از ابتذال وی.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: عفاف و حجاب به هیچ عنوان منحصر به زنان نیست. اسلام در سوره نور نخست مردان را مورد اشاره قرار داده و پس از آن به زنان اشاره می کند. بحث عفاف و بحث پاکدامنی در اسلام به معنای کنترل تمام غرایض انسانی است. این عفت که اسلام به آن اشاره می کند زن و مرد را در برمی گیرد. در قرآن کریم خداوند زن و مرد را مورد خطاب قرار داده است.

وی اظهار داشت: ضعف امروز جامعه این است که چنین مفاهیمی خوب بیان نشده و حجاب و عفاف تنها به موی سر زنان محدود شده درحالی که این مسئله تنها یکی از ده ها موردی است که در بحث عفاف و حجاب باید رعایت شود.