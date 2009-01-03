توقف هپکو اراک برابر مس کرمان / فولاد در اندیشه کسب عنوان سوم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دیدار از یک هفته مانده به هفته پایانی مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش مردان شب گذشته در شهر کرمان برگزار شد. در این مسابقه دو تیم هپکو اراک و مس کرمان به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دیدار در حالی مس کرمان با نتیجه 25 بر 25 برابر هپکو اراک به تساوی دست یافت که در صورت کسب پیروزی می توانست با یک پله ارتقاء عنوان پنجم جدول را از آن خود کند.

در دیگر رقابتهای این هفته از لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور تیم های پارس جنوبی ، ذوب آهن و هیئت هندبال کرمان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در آخرین دیدار این هفته امشب دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و آلومینیم اراک به مصاف یکدیگر می روند. تیم فولاد در صورت پیروزی برابر میزبان خود پیش از پایان رقابتهای لیگ عنوان سومی را برای خود حفظ خواهد کرد.

در یک هفته مانده به هفته پایانی رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور دو تیم ذوب آهن اصفهان و پارس جنوبی عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ را برای خود مسجل کردند.