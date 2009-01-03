دومین روز تجمع دانشجویان در فرودگاه رشت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دانشجویان دانشگاههای استان گیلان در دومین روز تجمع خود در فرودگاه بین المللی این شهر آمادگی خود را برای اعزام به غزه و انجام عملیات استشهادی اعلام کردند.

تجمع کنندگان در بیانیه ای اعلام کردند: متاسفانه جنایات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین مربوط به امروز و دیروز نبوده و ۵۰ ‬ سال است که ادامه دارد.

هم اکنون جنایات این رژیم غاصب به نقطه ‌اوج خود رسیده و به ‌فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه همه مسلمین و مجاهدان به ‌هر نحو ممکن موظف به حمایت و دفاع از زنان و مردان بی دفاع غزه بوده و هر کس در این راه کشته شود شهید محسوب می‌شود.

از آنجائیکه دانشجویان پیش قراولان جامعه اند ما نیز بر حسب وظیفه خود تصمیم گرفتیم ضمن لبیک گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری در هر زمان و مکانی که ایشان اذن دهند جان خود را در این راه بگذاریم.