روابط اقتصادی و از سرگیری مذاکرات تهران- واشنگتن از اهداف سفر مالکی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق امروز شنبه سوم ژانویه اولین سفر دیپلماتیک سال 2009 خود را با سفر به تهران آغاز می کند.

نخست وزیر عراق امروز در راس هیئتی بلندپایه از وزیران امنیتی، بازرگانی و نیرو وارد تهران می شود.

بنابرگزارش منابع آگاه، نوری المالکی در خلال سفرش در تهران با مقامات بلندپایه ایرانی از جمله "محمود احمدی نژاد " رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد داشت.

"علی الادیب" از نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه درپارلمان و یکی از رهبران حزب الدعوه اعلام کرد: سفر نوری المالکی با هدف تقویت فعالیت کمیته های مشترک بین دو کشور از جمله کمیته های امنیتی و همچنین امضای پروتکل های بازرگانی و اقتصادی بین دو طرف انجام می شود.

به گفته این مقام مسئول عراقی، نوری المالکی در تهران طرف ایرانی را به از سرگیری مذاکرات دوجانبه با واشنگتن و با نظارت عراق تشویق وترغیب می کند.

ازسوی دیگر، "کریم وحید" وزیر نیروی عراق اعلام کرد که در خلال سفرش به تهران با همتای ایرانی خود درباره همکاری های دوجانبه مذاکراتی انجام می دهد.

قرار بود نوری المالکی شنبه گذشته هفتم دی ماه ( 27 دسامبر 2008) به تهران سفر کند که این سفر به دلایل دیپلماتیک به تعویق افتاد.