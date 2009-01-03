دستگاه امحاء کننده زباله های بیمارستای در سنندج راه اندازی شد

بابک قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: برای اولین بار در استان دستگاه امحاء کننده زباله های بیمارستانی در مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی بعثت سنندج نصب و راه اندازی شد.

وی ادامه داد: متاسفانه از زمان تاسیس این مرکز بهداشتی و درمانی همواره یکی از مشکلات آن که موجب اعتراض همسایه ها و مشکلات زیست محیطی نیز شده بود عدم وجود دستگاه امحاء کننده زباله های بیمارستانی بود که با توجه به تلاش های صورت گرفته این مشکل رفع و هفته گذشته این دستگاه فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج عنوان کرد: بیش از یک میلیارد و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی استان برای خرید و راه اندازی دستگاه امحاء کننده زباله های بیمارستانی هزینه شده است.

قطبی میزان زباله های بیمارستانی مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی بعثت سنندج را ماهانه بیش از یک تن اعلام کرد و افزود: دستگاه نصب شده علاوه بر این میزان می تواند مقادیر دیگری زباله را بدون هیچ گونه مشکلات زیست محیطی امحاء نماید.

وی در ادامه به دیگر اقدامات انجام گرفته در بزرگترین مرکز بهداشتی و درمانی استان کردستان اشاره نمود و بیان داشت: برای اولین بار در استان دستگاه سی تی اسکن 16 اسلاید و پیشرفته در این مرکز نصب که اعتبارات آن از محل مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان تامین شده بود.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج خاطرنشان کرد: با توجه به نصب و راه اندازی این دستگاه سی تی اسکن این مرکز بهداشتی درمانی تمامی نیازمندی های خود را به نحو احسن انجام می دهد.

وی راه اندازی سیستم شبکه در داخل بیمارستان با هدف تکریم ارباب رجوع و خرید دستگاه تولید کننده اکسیژن برای اولین بار در استان را از جمله دیگر اقدامات انجام گرفته در این مرکز بهداشتی و درمانی در سنندج ذکر کرد.