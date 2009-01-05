مقدمات راه اندازی دفتر نخبگان در استانها فراهم شده است

صادق واعظ زاده در حاشیه راه اندازی دفتر نخبگان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشتر بار حمایتی برای راه اندازی دفاتر نخبگان در سراسر کشور بر عهده مسئولان استانی است و در صورت پیگیری و حمایت استانداریها، بنیاد علمی نخبگان مجوز راه اندازی دفاتر را به سرعت صادر خواهد کرد.

وی افزود: همکاری مسئولان در استانها باید به طور عمده حول محور شناسایی نخبگان هر استان، هماهنگ کردن امکانات و استفاده از توان و استعداد نخبگان برای پیشرفت استان باشد.

واعظ زاده با اشاره به راه اندازی نخستین دفتر نخبگان استانی در یزد عنوان کرد: از استانهای مختلف نیز پیگیریهایی برای راه اندازی این دفتر انجام شده اما یزد در این زمینه از سرعت بیشتری برخوردار بوده از این جهت اولین گام در این زمینه در یزد برداشته شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مهمترین فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان در سال جاری بیان داشت: شناسایی سه هزار و 294 نخبه جوان از مقطع دانش آموزی تا اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی، هزینه کرد و تعهد یک میلیارد تومان برای شکوفایی استعدادهای نخبگان و ارائه جوایز تحصیلی به دو هزار و 180 نخبه از مهمترین اقدامات این بنیاد بوده است.

وی انجام خدمت سربازی یک هزار و 114 نخبه در حین تحصیل و انجام پروژه های پژوهشی در طول این مدت و حمایت از موسسات نخبه پروری با اعطای 20 میلیارد ریال به 39 مرکز نخبه پرور نیز را از دیگر اقدامات بنیاد عملی نخبگان اعلام کرد.