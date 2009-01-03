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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

"جنایت و مکافات" از شبکه چهار پخش می‌شود

"جنایت و مکافات" از شبکه چهار پخش می‌شود

فیلم سینمایی "جنایت و مکافات" به کارگردانی آکی کوریسماکی فردا یکشنبه 15 دی ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما اقتباس از شبکه چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "جنایت و مکافات" اولین فیلم بلند سینمایی کوریسماکی فیلمساز صاحبنام فنلاندی و تولید سال 1983 است. این فیلم اقتباسی از رمان معروف "جنایت و مکافات" فیودور داستایفسکی است و داستان آن در هلنسینکی معاصر روی می‌دهد.

شخصیت اصلی فیلم کارگر یک کشتارگاه است که مردی را می‌کشد و باید با عواقب کار خود رو به رو شود. مارکو تویکا، آینو سو و اسکو نیکاری بازیگران فیلم 93 دقیقه‌ای "جنایت و مکافات" هستند.

کوریسماکی با "کابوی‌های لنینگراد به آمریکا می‌روند" 1989 به شهرت رسید. "آریل"، "من یک قاتل قراردادی اجیر کردم"، "دختر کارخانه کبریت‌سازی" و "مرد بدون گذشته" از دیگر فیلم‌های اوست که فیلم آخر در جشنواره کن برنده سه جایزه شد.

سبک آثار کوریسماکی متاثر از فیلم‌های ژان پی‌یر ملویل و روبر برسون است، ضمن اینکه او عموماً از قصه‌های ساده استفاده می‌کند. کوریسماکی در اعتراض به حمله آمریکا به عراق در مراسم اسکار سال 2003 شرکت نکرد.

کد مطلب 810999

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