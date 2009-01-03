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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۵

سفر مشحون به لبنان و مالزی / حضور در اجلاس وابا و فیبا آسیا

سفر مشحون به لبنان و مالزی / حضور در اجلاس وابا و فیبا آسیا

رئیس فدراسیون بسکتبال اواخر دی ماه به منظور حضور در اجلاس وابا و همچنین کمیته اجرایی فیبا آسیا به ترتیب عازم لبنان و مالزی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون که نایب رئیس کنفدارسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) است باید طی روزهای 23 تا 25 دی ماه در اجلاس این کنفدراسیون شرکت کند. نشست اعضای هیئت رئیسه وابا در لبنان برگزار می شود.

اجلاس کمیته اجرایی کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) نیز بلافاصله پس از پایان مجمع وابا، از 26 دی ماه در مالزی آغاز می شود. مشحون که عضویت کمیته اجرایی فیباآسیا را برعهد دارد، دعوت نامه مربوط به شرکت در نشست مالزی را هم دریافت کرده است.

اجلاس آتی اعضای هیئت رئیسه وابا و کمیته اجرایی فیبا آسیا نخستین نشست آنها در سال جدید میلادی محسوب می شود. این درحالیست که حضور مشحون در این دو مجمع قطعی نیست.

رئیس فدراسیون بسکتبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مشغله کاری در فدراسیون و از طرفی برگزاری متوالی و پی درپی جلسات لبنان و مالزی باعث شده تصمیم قاطعی برای سفر به محل برگزاری نشست‌ها نداشته باشم.

کد مطلب 811002

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