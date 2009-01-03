جهان باید ایران هسته ای را بپذیرد/ تلاش آنکارا در تلطیف فضای موجود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی باباجان شب گذشته در میزگرد سیاسی کانال دولتی ترکیه ( TRT1 ) افزود: ایرانیان دستیابی به انرژی هسته ای را مایه غرور و افتخار ملی دانسته و در این راه به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به انرژی هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم تنها منحصر به چند کشور محدود است خاطرنشان کرد: دستیابی به انرژی هسته ای از سوی ایران اعلام این کشور برای ورود به جمع کشورهای پیشرفته جهان است.

وی با بیان اینکه عکس العمل های ایران در مقابله با تحریم های غرب به ویژه 1 + 5 طبیعی است، خاطرنشان کرد: تجربه سال های گذشته نشان داده اعمال فشار به هیچ عنوان نتیجه مناسبی نداشته و حل و فصل پرونده هسته ای این کشور را دشوارتر می کند.

علی باباجان با بیان اینکه غرب باید ایران را به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در منطقه قبول کند، گفت: دیگر زمان گفتگو از موضع بالا و توهین و تهدید برای کشوری چون ایران به سر آمده است.

وزیر امورخارجه ترکیه، جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند خواند و ادامه داد: سیاستهای ضد اسرائیلی ایران در دل مردم منطقه جا بازکرده و نفوذ این کشور در خاورمیانه روز به روز در حال افزایش است.

وی خطاب به برخی دولتهای غربی گفت: در چنین فضایی چگونه می توان ایران را در معادلات منطقه ای نادیده گرفت و برای کنار گذاشتن فعالیت های هسته ای به این کشور فشار وارد کرد؟

وزیر امور خارجه ترکیه که برای تشریح سیاست خارجی این کشور همزمان با ورود ترکیه به جمع اعضای غیردائم شورای امنیت و نیز شورای حکام از آغاز سال 2009 با خبرنگار شبکه تی آر تی گفتگو می کرد افزود: ترکیه تمام تلاش خود را برای حل مسالمت آمیز پرونده ایران در دو نهاد آژانس انرژی اتمی و نیز شورای امنیت به کار می بندد.

باباجان با تاکید بر اینکه حل پرونده اتمی ایران تنها در فضای آرام و دور از تنش میسر خواهد بود، اظهار داشت: 50 نفر در فضایی شلوغ در یک اتاق گرد هم آمده و هریک از منظر خود با ایران به گفتگو می نشینند و سرانجام یک بسته مقابل این کشور قرار داده و انتظار دارند جمهوری اسلامی نیز فورا آن را بپذیرد!

وی با بیان اینکه اینگونه مذاکره به هیچ عنوان منطقی نیست، تصریح کرد: ترکیه به دلیل همسایگی و روابط دوستانه خود با ایران شرایط این کشور را به خوبی درک می کند.

باباجان در عین حال با بیان اینکه ایران نیز می تواند در برخی زمینه ها همکاری مناسب تری داشته باشد، یادآور شد: دولت ایران از ما خواسته در موضوع پرونده اتمی این کشور نقشی فعال ایفا کنیم و برای همین نیز توسط دو طرف از هرگونه مفاد مذاکره غرب با ایران مطلع می شویم.

وی در پاسخ به این سئوال که عکس العمل دولت ترکیه در خصوص هرگونه اعمال تحریمهای جدید بر علیه جمهوری اسلامی چه خواهد بود گفت: ترکیه می داند در صدور بیانیه ها و حتی قطعنامه ها در این دونهاد چه زمانی رای مثبت دهد و چه زمانی رای منفی اما به هرحال در تلطیف فضای موجود تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

وزیرخارجه ترکیه در عین حال با بیان اینکه آژانس انرژی اتمی تاکنون مدرکی مبنی بر نظامی بودن فعالیت های ایران ارایه نکرده است گفت: تنها عامل به وجود آمدن مشکلات کنونی، عدم اطمینان دو طرف از حسن نیت یکدیگر در خصوص پرونده اتمی ایران است.

باباجان در ادامه نحوه عملکرد دولت جدید آمریکا در خصوص ایران را برای آینده منطقه مهم خواند و افزود: به نظر می رسد فاصله میان آغاز فعالیت دولت اوباما و نیز انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران برهه‌ای سرنوشت ساز باشد.

وی در پاسخ به سئوال یک کارشناس که پرسید نظر ترکیه در خصوص مباحث دموکراسی و حقوق بشر در ایران چیست اظهار داشت: ایران دارای حکومتی مستقل و با ثبات است که دموکراسی شیوه خاص خود را دارد.

علی باباجان همچنین در پاسخ به اظهار نظر کارشناسی دیگر که حمایت ترکیه از ایران را موجب از دست رفتن دوستان غربی این کشور خواند، گفت: جمهوری دموکراتیک ترکیه هرگز به بهای حمایت از غرب، دوستان شرقی و نیز به بهای تمایل به شرق، دوستان غربی خود را از دست نمی دهد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود ترکیه در سال جدید 700 میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی داشته باشد یادآور شد: حمایت مردم از دولت، سیاست خارجی مستقل و درآمد بالای کشور عوامل اقتدار ترکیه در عرصه بین المللی است و نمی توان این کشور را در خصوص اتخاذ سیاست هایی مبنی بر منافع ملی آن نادیده گرفته، مورد سرزنش قرار داد.

وزیرخارجه ترکیه با یادآوری اینکه این کشور از اعضای ناتو بوده و در راه پیوستن به اتحادیه اروپایی است افزود: در عین حال نباید فراموش کرد که ما کشوری مسلمان بوده و با کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه اشتراکات فرهنگی و مذهبی بسیاری داریم.