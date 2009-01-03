جلسه ویژه اصناف درباره مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، روسای اتحادیه های صنفی امروز با برگزاری نشستی فوق العاده ای در مورد شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط واحدهای صنفی تصمیم گیری خواهند کرد.

در همین حال، قرار است شورای اصناف کشور پس از مذاکرات متعدد با سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویسی برای شیوه تعیین مالیات اصناف تدوین کند که در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی، مالیات اصناف مطابق با شرایط این پیش نویس تعیین و دریافت می شود.

در این جلسه قاسم نوده فراهانی رئیس فعلی شورای اصناف کشور، محمد آزاد رئیس قبلی شورای اصناف کشور و روسای اتحادیه های صنفی حضور خواهند داشت.

در این میان، محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفتگو با مهر با اشاره به مستثنی شدن اصناف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اطلاع رسانی در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اصناف در مراحل ابتدایی به صورت کامل صورت نگرفت و به نوعی هماهنگی با این قشر کامل نبود، اجرای چنین کار بزرگی نیازمند صرف وقت و توجیه و آموزش قبل از اجرا دارد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در چنین اقداماتی برای نشان دادن منافع کار و رایزنی با عناصر درگیر در آن باید زمان گذاشت. در راستای تعطیلی بازار برای این امر نیز تحلیل ما این است که زمان کافی برای تبیین این موضوع گذاشته نشد و اصناف احساس کردند که حق آنها در حال اجحاف است؛ بنابراین واکنش نشان دادند.

وی تصریح کرد: نظر کارشناسی من این است که انجام قانون مالیات بر ارزش افزوده منفعت بسیار بالایی برای اصناف دارد و قطعا به نفع آخرین حلقه که توزیع است، خواهد بود ولی لازم بود قبل از هر اقدامی مخاطبان اصلی این قانون را توجیه می کردیم تا تنش کمتر شود.

مفتح گفت: زمانی که تصمیم می گیرید به عنوان یک ارگان رسمی از سوی گوشه ای از دولت در خصوص مسائل با اهمیتی نظیر تعطیلی یک روز به عنوان تعطیل رسمی یا اضافه کردن حقوق کارگران تصمیم گیری کنید فقط کافی است ابلاغ و اطلاع رسانی کنید، موضوع تمام می شود ولی برخی کارها هست که نیاز به مقدمه سازی های قبلی دارد که این یک تصمیم نیست و در زبان انگلیسی به آن PLAY می گویند.

وی اظهار داشت: دلیل نامیدن این واژه نیز این است که در چنین اموری که چندین عنصر درگیر هستند، شما دیگر نمی توانید به تنهایی تصمیم بگیرید، بلکه باید با جمع هماهنگی و تفاهم کنید. در راستای ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به جای تصمیم گیری و ابلاغ تصمیم، باید به این نحوعمل می شد.

به گفته معاون وزیر بازرگانی، به نظر می رسد اگر در مورد مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف شکل گیری و طراحی کار، اصناف را درگیر بحث می کردند و آنها را به همکاری می طلبیدند این کار حتما بدون تنش انجام می شد و اصناف از آن استقبال می کردند، البته هم اکنون این هماهنگی ها شروع شده است.

مفتح ادامه داد: نظام مالیات بر ارزش افزوده یک ضرورت برای کشور به شمار می آید، همانطور که در دنیای کنونی تعداد کشورهایی که این قانون را اجرا نمی کنند به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. پس اجرای این طرح شدنی است ولی نمی بایست در آن عجله می کردند بلکه باید با تمئنینه و آرامش پیش می رفتیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات مستمری با اصناف دارند، البته اصناف یکی از مخاطبان هستند و کارخانجات عناصر دیگری هستند که هرچه هماهنگی های بیشتری صورت گیرد هزینه ما در زمان اجرای طرح کمتر می شود.