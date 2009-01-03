فضل‌الله شریعت‌پناهی درباره برنامه‌های دهه فجر شبکه سه به خبرنگار مهر گفت: برنامه "اختصاصی" به تهیه‌کنندگی علی زاهدی در دهه فجر پخش می‌شود که در ادامه "محرمانه" سال گذشته است. البته "محرمانه" گفتگومحور بود، اما "اختصاصی" واقعه‌محور است و به وقایع سال‌های 56 و 57 می‌پردازد. پخش این برنامه از 28 دی شروع می‌شود و تا 28 بهمن ادامه دارد.

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه درباره اینکه چرا اخیراً این شبکه از مجریان مطرح برای برنامه‌های گفتگومحور استفاده نمی‌کند گفت: به هر حال ما با کمبود بودجه رو به رو هستیم، به همین دلیل سعی می‌کنیم از چهره‌های جدید برای اجرا بهره ببریم. از سوی دیگر استفاده مداوم از مجریان رنگ و بوی تکرار به برنامه می‌دهد.

وی درباره دیگر برنامه‌های دهه فجر شبکه سه افزود: برنامه‌ دیگری هم با اجرای پیام ابراهیم‌پور داریم که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده و شامل گفتگو با زندانیان سیاسی پیش از انقلاب است. البته از چهره‌هایی برای گفتگو دعوت می‌کنیم که شناخته‌شده نیستند. سال گذشته میهمانانی چون جلال رفیع، بشارتی و... را دعوت کرده بودیم. پخش این برنامه هم از 28 دی آغاز می‌شود.

شریعت‌پناهی خاطرنشان ساخت: ویژه‌برنامه‌ دیگری هم با محوریت معرفی کتاب‌هایی با مضامین انقلاب داریم. "سایه و روشن" با محوریت وقایع انقلاب، "لبه تاریکی" با محوریت 11 واقعه انقلاب و سیر تحول زنان از قبل تا بعد از انقلاب از دیگر برنامه‌هایی است که در دهه فجر از شبکه سه پخش می‌شود.