همکاری پژوهشکده جهاد دانشگاهی با سمینار تئاتر خصوصی

نیما دهقان به خبرنگار مهر گفت: این پژوهش را آقای محمدعلی خبری انجام داده که در سمینار تئاتر خصوصی ارائه خواهد شد. در حال گفتگو با برخی مدیران و هنرمندان نظیر حسین سلیمی، حسین پارسایی، علی منتظری، آتیلا پسیانی، محمد یعقوبی، امیر دژاکام، ایرج راد و اصغر همت برای حضور در سه میزگرد راهکارها و موانع ایجاد تئاتر خصوصی و تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی با تئاتر دولتی هستیم.

وی با اشاره به تغییر مدت زمان برگزاری سمینار افزود: سمینار تئاتر خصوصی روزهای 29 و 30 دی و اول بهمن برپا می‌شود و تغییر مدت آن به خاطر این است که برخی اساتید و پژوهشگران صبح‌ها مشغولند و امکان حضورشان در سمینار وجود ندارد. اما با سه روزه شدن سمینار و برگزاری آن از ساعت 14 تا 18 این امکان برای همه مدعوین میسر می‌شود.

سمینار تئاتر خصوصی با دبیری مهرداد رایانی مخصوص در دو بخش سخنرانی و میزگرد در سه روز برگزار می‌شود.