نمایش نور چهارصد ساله ستاره پروین در افتتاحیه انجمن سال نجوم

به گزارش خبرگزاری مهر، این انجمن از برنامه های بیشماری برای افزایش دسترسی بیشتر به علم اخترشناسی برخوردار بوده و به صورت برجسته ای به ارائه تلسکوپ های ارزان قیمت و با کیفیت به منظور توانایی شهروندان به خصوص کودکان در مشاهده کهکشانها تمرکز خواهد کرد.

افتتاح رسمی سال نجوم در 6 ژانویه در لانگ بیچ در ایالات متحده و طی جلسه جامعه اخترشناسی آمریکا برگزار خواهد شد. افتتاحیه مجازی این انجمن با استفاده از نور ستاره پروین که از طریق وب و از رصد خانه Cincinnati ارسال می شود صورت خواهد گرفت. رسیدن نور ستاره پروین به سیاره زمین 400 سال به طول می انجامد، این پدیده را می توان به این شکل تعبیر کرد که فوتونهای نوری که در 6 ژانویه 2009 به نمایش در خواهند آمد در زمانی ساطع شده اند که گالیله برای اولین بار از تلسکوپ خود برای مشاهده پدیده هایی غیر از آنچه در زمین می گذرد، به کوه ها و حفره های موجود در سطح ماه و همچنین چهار قمر بزرگ سیاره مشتری نگاه کرد.

انجمن سال نجوم به همراه اخترشناسان در تلاشند تا با استفاده از تجهیزات ارزان قیمت بتوانند تلسکوپهای قابل قبولی را برای استفاده کودکان تهیه کنند که در عین سادگی تصاویر بی نظیری را به کودکان ارائه کند. همچنین از این تلسکوپها به منظور استفاده دیگر شهروندان شهرهای مختلف نیز استفاده خواهد شد.

به گفته استفان پامپی، رئیس انجمن سال نجوم هدف از انجام این فعالیتها ایجاد فضایی برای ممکن ساختن مشاهده آسمان توسط میلیونها نفر برای اولین بار است. از دیگر برنامه های این تیم " 100 ساعت اخترشناسی" خواهد بود که طی آن حوادث نجومی و مشاهدات اخترشناسان به صورت مستقیم بر روی سایت های اینترنتی قرار گرفته و تصاویر با کیفیتی از کهکشانها در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. در عین حال هر ماه از سال نجوم دارای یک موضوع علمی و یک سوژه نجومی خواهد بود. برای مثال موضوع علمی ماه ژانویه "تلسکوپ" و کاوشهای فضایی بوده و موضوع نجومی آن ستاره زهره خواهد بود.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، بیش از 135 کشور در گروه سال نجوم (IYA2009) که تحت حمایت سازمان ملل، یونسکو و مجلس آمریکا قرار دارد، حضور داشته و همکاری می کنند.