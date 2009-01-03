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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

طرح نظارت بر ذبح دامهای قربانی در کرج انجام می شود

طرح نظارت بر ذبح دامهای قربانی در کرج انجام می شود

کرج - خبرگزاری مهر: طرح ویژه کنترل و نظارت بر ذبح دامهای قربانی و مربوط به نذر تا پایان ماه صفر از سوی شبکه دامپزشکی شهرستان کرج در این شهرستان برگزار می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این طرح در کشتارگاههای تحت پوشش انجام می شود و هدف از آن حفظ سلامت و رفاه شهروندان است.

بهزاد ضیایی ادامه داد: همچنین در طرح یادشده، کارشناسهایی در قالب اکیپهای سیار به مساجد، تکایا و هیئتهایی که محل مسقف و قابل شستشو برای شستشوی دام دارند، اعزام می شوند تا سطح بهداشتی ذبح دامها افزایش یابد.

وی اظهار داشت: از شهروندان، مسئولین هیئتها و امنای مساجد درخواست می شود با هماهنگی شبکه بهداشت، دامهای خود را از مراکز مجاز عرضه دام، تهیه و نسبت به کشتار بهداشتی آن حساسیت زیادی داشته باشند.

این مسئول افزود: رعایت کردن موارد توصیه شده در زمان ذبح دام و انجام ذبح در کشتارگاههای مجاز در کاهش احتمال انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام و نیز پیشگیری از مخاطرات روانی کودکان در زمان ذبح دامهای قربانی تاثیر بسیار زیادی دارد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج خاطرنشان کرد: شهروندان برای کسب اطلاعات و نیز هماهنگی بیشتر می توانند با شبکه دامپزشکی شهرستان به شماره تلفنهای 2752237 و 2737179 تماس بگیرند.

کد مطلب 811014

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