طرح نظارت بر ذبح دامهای قربانی در کرج انجام می شود

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این طرح در کشتارگاههای تحت پوشش انجام می شود و هدف از آن حفظ سلامت و رفاه شهروندان است.

بهزاد ضیایی ادامه داد: همچنین در طرح یادشده، کارشناسهایی در قالب اکیپهای سیار به مساجد، تکایا و هیئتهایی که محل مسقف و قابل شستشو برای شستشوی دام دارند، اعزام می شوند تا سطح بهداشتی ذبح دامها افزایش یابد.

وی اظهار داشت: از شهروندان، مسئولین هیئتها و امنای مساجد درخواست می شود با هماهنگی شبکه بهداشت، دامهای خود را از مراکز مجاز عرضه دام، تهیه و نسبت به کشتار بهداشتی آن حساسیت زیادی داشته باشند.

این مسئول افزود: رعایت کردن موارد توصیه شده در زمان ذبح دام و انجام ذبح در کشتارگاههای مجاز در کاهش احتمال انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام و نیز پیشگیری از مخاطرات روانی کودکان در زمان ذبح دامهای قربانی تاثیر بسیار زیادی دارد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج خاطرنشان کرد: شهروندان برای کسب اطلاعات و نیز هماهنگی بیشتر می توانند با شبکه دامپزشکی شهرستان به شماره تلفنهای 2752237 و 2737179 تماس بگیرند.