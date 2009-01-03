هادی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ایرانی بودن و داستان کوتاه بودن دو شرط حضور آثار در جشنواره است.
دبیر دومین جشنواره داستانهای ایرانی گفت: جشنواره داستانهای ایران به لحاظ تعداد دعوتشدگان، بزرگترین گردهمایی داستاننویسان کشور است و در این دوره از تجریات نویسندگانی که در سالهای گذشته کتابهایشان جوایز ادبی را دریافت نمودهاند، استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اعلام اسامی اعضای هیئتداوران پنج نفره دومین جشنواره ملی داستانهای ایرانی گفت: علی خدایی، داوود غفارزادگان، عبدالله کوثری، مجید قیصری و حسین سناپور پنج داوری هستند که پس از بررسی آثار معرفی شده از سوی هیئتانتخاب در نهایت 50 نامزد راهیافته به مرحله نهایی و نفرات برگزیده را معرفی می کنند.
وی با اشاره به ابقا دو نفر از هیئت داوران سال گذشته اظهار داشت: برای آنکه جشنواره طی سالهای متمادی از سیاستها و اهداف موردنظر فاصله نگیرد، دو نفر از اعضای هیئتداوران سال گذشته حفظ شدند و به جهت افزایش سلایق و جلب دیدگاههای متعدد در حوزه داستاننویسی، سه داور جدید به ترکیب هیئتداوران این دوره اضافه شد.
مظفری با اشاره به وصول یکهزار و صد و پنجاه اثر داستانی گفت: در مرحله اول داوری، هیئتانتخاب متشکل از حسین آتشپرور، مریم حسینیان و کیارنگ علایی، آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را مورد بررسی اولیه قرار داده و سپس آثار شایسته حضور در مرحله دوم را در اختیار هیئتداوران قرار دادند.
دبیر دومین جشنواره داستانهای ایرانی ادامه داد: هیئتانتخاب و هیئتداوران در دو مرحله مجزا، آثار را بدون ذکر نام نویسنده و بر اساس کد اثر مورد بازخوانی قرار میدهند.
وی ادامه داد: برپایی جلسات داستانخوانی توسط نویسندگان برتر، برگزاری جلسات نقد و بررسی داستان و سخنرانی صاحبنظران، برگزاری یک بخش ویژه درباره شهر مشهد با عنوان مشهد، شهری که دوست میدارم و انتشار کتاب داستانهای ایرانی 2 از جمله برنامه های جشنواره است.
دبیر دومین جشنواره داستانهای ایرانی گفت: مرحله نهایی و مراسم اختتامیه جشنواره، بهمن ماه سال جاری به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری مشهد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و کانون هنرمندان خراسان، هشتم تا دهم بهمن ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار میشود.
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