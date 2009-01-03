تدوین اطلس طب اسلامی در قطر

عذرخواهی شرکت هوایی آمریکا از خانواده مسلمان

خطوط هواپیمایی ایرترن از خانواده 9 نفری مسلمان آمریکایی که از پروازی داخلی به علت گفتگویی در رابطه با امن ترین صندلی هنگام پرواز بیرون کشیده شدند عذرخواهی کرد، این درحالی است که شورای روابط اسلامی – آمریکایی به عنوان گروه حامی حقوق مدنی مسلمانان اظهار داشت در نظر دارد شکایتی در رابطه با تبعیض نژادی این خط هوایی نسبت به مسافران به دادگاه ارائه کند.

تعطیلی روز عاشورا در لبنان

اتحادیه روزنامه نگاران لبنان اعلام کرد که روز چهارشنبه مصادف با روز عاشورا روزنامه نگاران و خبرنگاران این کشور تعطیل خواهند بود. اما روز پس از آن بر اساس تصمیم شورای اتحادیه و با توافق شرکتهای توزیع روزنامه و سردبیران روز کار خواهد بود. اداره های دولتی، مؤسسات و شهرداری لبنان نیز از سوی فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان تعطیل اعلام شده است.

گردآوری اطلس طب اسلامی در قطر



اطلس طب اسلامی در قطر گردآوری می شود . هدف از این اقدام جمع‌آوری یک کتاب مرجع در زمینه طب اسلامی برای دسترسی همگان به اصول طب اسلامی و شیوه‌های درمان پزشکان مسلمان عنوان شده است. طب اسلامی یک نظام پیچیده و کامل و مبتنی بر تفکر، تحلیل و منطق است و متخصصان مسلمان باید با مطالعه منابع طب اسلامی و انجام تحقیقات در مورد آن استفاده از این منابع ارزشمند را گسترش‌دهند.

بررسی اسماءالحسنی تقلبی در مصر

مجمع مطالعات اسلامی الازهر طی برگزاری جلسه ای در روز پنجشنبه برخی از مسائل جنجالی و سؤال برانگیز را از منظر شرع و فقه مورد بررسی قرار داد. شرکت کنندگان در این جلسه خواستار رأی شرعی در خصوص این مسائل بودند. مسائلی که طی این جلسه بررسی شد شامل طلاق و برخی اسماءالحسنی جعلی و تقلبی بود.