مردم غزه با سلاحهای آمریکایی کشته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، شاخه عفو بین الملل در آمریکا در نامه خود به کاندولیزا رایس از دولت بوش خواسته تا اقدامات اسرائیل در غزه را نادیده نگیرد.

در این نامه آمده است : ادامه اقدامات اسرائیل در غزه این منطقه را در فاجعه انسانی قرار داده است. پاسخ نا متعادل و نابرابر آمریکا به خشونتهای اسرائیل در غزه موجب ناراحتی فعالان حقوق بشرشده و ما از اقدامات آمریکا برای بهتر کردن اوضاع در غزه که از روی بی میلی انجام می شوند ناراضی هستیم.

عفو بین الملل در ادامه نگرانی شدید خود را از تجهیز رژیم صهیونیستی توسط آمریکا اعلام داشته و می نویسد : اسرائیل از تجهیزات سنگین نظامی ارسال شده از آمریکا برای حمله به مناطق پرتراکم غزه استفاده می کند. آمریکا باید سریعا ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کرده و تحقیقاتی را در این باره که آیا از سلاح های آمریکایی برای تخطی از اصول حقوق بشر استفاده شده یا نه انجام دهد.

انتقاد این گروه حقوق بشر از اقدامات آمریکا در حمایت از تهاجم صهیونیستها در حالی است که واشنگتن بواسطه حمایت از تل آویو در جنگ 33 روزه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و فاش شدن این مطلب که بمبهای خوشه ای استفاده شده در این جنگ از سوی رژیم صهیونیستی، ساخت آمریکا بوده اند رسوایی بزرگی را برای کاخ سفید به بار آورد.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به غزه وارد دومین هفته خود شده و با وجود کشته و زخمی شدن حدود سه هزار نفر، سران کشورهای غربی و عربی همچنان در برابر این فاجعه انسانی سکوت اختیار کرده اند.