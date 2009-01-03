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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

آثار برگزیده همایش شعر عاشورایی منتشر می‌شود

آثار برگزیده همایش شعر عاشورایی منتشر می‌شود

صد اثر برگزیده همایش شعر عاشورایی از میان دو هزار اثر ارسال شده به این همایش در مجموعه‌ای نفیس چاپ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش شعرعاشورایی که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برپا شد با تقدیراز ده شاعر برتر و معرفی صد اثر برگزیده برای چاپ در مجموعه‌ای نفیس به کارخود پایان داد.

همایش "شعر عاشورایی" در زمینه اشعار آئینی، نغمه‌ها و نوحه‌ها، کتاب، مقاله و نوشتار با حضور جمعی از شعرای اهل بیت، مداحان، واعظان و ذاکران عصمت و طهارت برگزار شد.

در این همایش از استاد حسان و استاد گلمرادی برای یک عمر فعالیت در زمینه شعر عاشورایی تشکر و قدردانی به عمل آمد.

حسن اسحاقی(کرج)، داوود بیدق‌داری(تهران)، سید وحید سمنانی و نوشین نامداری(اسلامشهر)، عزیز صبوری(تهران)، محسن عابدی(تهران)، شراره کامرانی(تهران)، مجید کوهکن(تهران)، احمد احمد زاده شاطری(تهران) و محمد جواد شاه مرادی (تهران) ده برگزیدگان همایش شعرعاشورایی هستند که از سوی هیئت داوران در مراسم اختتامیه  شعر عاشورایی تقدیر شدند.

کد مطلب 811020

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