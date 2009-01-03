به گزارش خبرگزاری مهر، همایش شعرعاشورایی که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برپا شد با تقدیراز ده شاعر برتر و معرفی صد اثر برگزیده برای چاپ در مجموعه‌ای نفیس به کارخود پایان داد.

همایش "شعر عاشورایی" در زمینه اشعار آئینی، نغمه‌ها و نوحه‌ها، کتاب، مقاله و نوشتار با حضور جمعی از شعرای اهل بیت، مداحان، واعظان و ذاکران عصمت و طهارت برگزار شد.

در این همایش از استاد حسان و استاد گلمرادی برای یک عمر فعالیت در زمینه شعر عاشورایی تشکر و قدردانی به عمل آمد.

حسن اسحاقی(کرج)، داوود بیدق‌داری(تهران)، سید وحید سمنانی و نوشین نامداری(اسلامشهر)، عزیز صبوری(تهران)، محسن عابدی(تهران)، شراره کامرانی(تهران)، مجید کوهکن(تهران)، احمد احمد زاده شاطری(تهران) و محمد جواد شاه مرادی (تهران) ده برگزیدگان همایش شعرعاشورایی هستند که از سوی هیئت داوران در مراسم اختتامیه شعر عاشورایی تقدیر شدند.