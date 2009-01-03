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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

حکیم در گفتگو با مهر:

روابط بی سابقه فعلی ایران و عراق/ چشم انتظار جهش بزرگ در روابط

روابط بی سابقه فعلی ایران و عراق/ چشم انتظار جهش بزرگ در روابط

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، روابط کشورش را با ایران در بهترین و بی سابقه ترین سطح عالی خواند و تاکید کرد که ثمرات این روابط خوب به زودی در معادلات منطقه ای خود را نشان خواهد داد.

سید محسن حکیم مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر نوری المالکی، نخست وزیر عراق به کشورمان گفت: سفرهای متعدد و متقابل مقامات ایرانی و عراقی زمینه ساز روابطی محکم و دائمی بین ایران و عراق خواهد بود و نشان اعتماد و دوستی عمیق دو کشور است.

وی با بیان اینکه دولت ها و ملت های ایران وعراق درسطح بسیار مناسبی از روابط به سر می برند، گفت: درهیچ برهه ای از تاریخ شاهد این سطح از روابط خوب و عالی و صمیمانه عراق و ایران نبوده ایم و ثمرات این روابط خوب به زودی در معادلات منطقه ای خود را نشان خواهد داد.

حکیم تصریح کرد: واقعیت این است که هیچ مشکل و مانعی در چشم انداز روابط دو کشور وجود ندارد، امروز بیش از 100 پروتکل امضا شده بین دو کشور وجود دارد و هرهفته هیئت های اقتصادی عراقی یا ایرانی سفری به کشور مقابل انجام می دهند .

وی گفت :  همه اینها زمینه ساز یک جهش بزرگ در روابط دو کشور خواهد بود.

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: تبادلات تجاری و اقتصادی ایران و عراق در حال حاضر در سال حدود 2 میلیارد دلار است که ظرفیت رساندن این میزان به 10 میلیارد دلار نیز وجود دارد.

این صاحبنظرامورسیاسی درپایان خاطر نشان کرد: عمیق شدن روابط ایران وعراق، اتفاقی نیست که کسی بتواند جلوی آن را بگیرد.

 

کد مطلب 811025

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