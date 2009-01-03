سفر نوذری به پاکستان مربوط به وزارت نفت است/ دولت بنا ندارد وارد مقولات سیاسی انتخاباتی شود

به گزارش خبرنگارمهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید گفته می شود سفر غیر منتظره غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران به پاکستان برای مذاکره با مقامات این کشور در رابطه با مسئله غزه بوده است، گفت: وزیر نفت روز پنجشنبه در جلسه دولت شرکت داشت و اگر چنین سفری صورت گرفته باشد بیشتر در رابطه با مسائل وزارتخانه ای است ، ولی با این حال موضوع غزه مسئله ای است که دولت با جدیت آن را پیگیری می کند.

الهام درپاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: ازنظر ما استیضاح منتفی است تا فرصت تلاش و خدمت برای دولت قوی تر باشد البته استیضاح حق مجلس است اما از نظر ما کارکرد وزارت کشاورزی، کارکرد قابل قبول و قابل دفاعی است .

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال دیگری در مورد آلودگی هوا گفت: دستگاه های ذیربط اقدامات خوبی را انجام داده اند و اطلاع رسانی مطلوبی نیز صورت گرفته ، اما مهمترین موضوع در این زمینه بحث حمل و نقل عمومی است که استفاده از آن باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شد و اگر ما در این زمینه اطلاع رسانی خوبی داشته باشیم باعث خواهد شد که اشخاص از خودروی شخصی استفاده نکنند ، که همین امر هم در کاهش آلودگی و هم در کاهش مصرف انرژی و همچنین وسایل زیست محیطی به ما کمک شایانی می کند.

وی با بیان اینکه دولت در این زمینه کارنامه روشنی دارد، تصریح کرد: هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس موضوع حمل و نقل تهران مطرح شد ومجلس هم این موضوع را با جدیت پیگیری می کند.

سخنگوی دولت با اشاره به اعتبارات عمرانی وجاری که درزمینه حمل و نقل عمومی ارائه کرده است، گفت: درسال 85اعتبارات عمرانی متروی تهران 192 میلیارد تومان بود که در سال 87 این رقم به 290 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

الهام همچنین با اشاره به اعتبارات جاری مترو نیز گفت: در سال 85، 3/13 میلیارد تومان اعتبار جاری مترو بوده است که این رقم در سال 87 به 8/23 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.وی افزود: دولت همچنین 120 میلیارد تومان برای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در راستای حمل و نقل عمومی اختصاص داده است که نزدیک به 40 میلیارد تومان آن به طرح توسعه حمل و نقل عمومی تهران اختصاص داشته است و مابقی آن بین استانهای دیگر توزیع شده است که این رقم، رقم مناسبی است.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دولت برای تخصیص اتوبوس به شهرداری تهران، گفت: در سال 85 دولت مصوبه ای برای تحویل 2500 دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل شهری داشت که از این میزان 2236 دستگاه تحویل داده شده و بقیه آن هم آماده تحویل است.

الهام ادامه داد: طبق آمار موجود کل اتوبوس تحویل داده شده به شهرداری تهران از سال 82 تا 87، 4 هزار و 123 دستگاه بوده است که از این تعداد از سال 85 تا 87، 2 هزار و 236 دستگاه تحویل داده شده است.

وی همچنین در رابطه با اعتبارات عمرانی به متروی تهران گفت: در زمینه اعتبارات عمرانی به مترو تهران در سال 80 تا 84 مبلغ 104 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای مترو در نظر گرفته شد که در سال 84 تا 86 این میزان به 219 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارتی می توان گفت رشدی بیش از صد در صد داشته است.

الهام ادامه داد: در سال 85 دولت از متمم بودجه برای مترو کمک گرفت که 117 میلیارد تومان برای تامین پیش پرداخت و میان پرداخت جهت خرید واگن اختصاص داده است.

به گفته سخنگوی دولت توجه به حمل و نقل عمومی یکی از سیاست های دولت است که در مصرف انرژی و تسهیل در حمل و نقل و همچنین در سالم سازی زیست محیطی نقش دارد .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه نظر دولت درباره اینکه محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس اعلام کرده است که دیگر اجماع صد در صدی بر روی احمدی نژاد وجود ندارد، چیست، گفت: دولت بنا ندارد وارد مقولات سیاسی انتخاباتی شود زیرا مهمترین مسئولیت آن برای مردم است که مطالبه مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست.

الهام همچنین درباره رای به لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی همراهی خوبی با دولت داشته است که تصویب یک فوریت این طرح در این راستا است. مجلس ما مجلسی آزاد است که اظهار نظرها در آن به صورت آزاد و کارشناسانه صورت می گیرد ، به نظر ما لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای خوبی آورد. البته این بخش بخش ابتدایی کار است که فوریت نیز در این زمینه گرفته شد ولی با این حال امیدواریم این طرح که با تعامل خوب دولت ومجلس و کارهای مستمر کارشناسی صورت گرفته با یک رویکرد مورد قبول به تصویب نهایی برسد.

سخنگوی دولت همچنین درباره درخواست دانشجویان امام صادق (ع) مبنی بر تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی، قطع رابطه با برخی دولت های حامی این رژیم و موارد دیگر، گفت: وجود کالاهای صهیونیستی در کشور ما ممنوعیت قانونی دارد و این هم نیاز به قانون جدید ندارد چرا که روح فرهنگی مردم ما ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلوم است.

وی گفت: موضوع ضد استکباری حمایت از مظلوم و مخالفت با ظلم و زورگویی یک مبنای مشترک بین دولت و مجلس و مردم است. امروز مسئولیت ما انتشار وقایعی است که در غزه در حال رخ دادن است و از سویی دیگر حمایت های معنوی و تلاش های دیپلماتیک برای رفع فشار از روی مردم مظلوم این منطقه در حال انجام است.

سخنگوی دولت خطاب به دانشجویان درخواست کننده گفت: بنده از جوانان می خواهم که جوانان دنیا و افکار عمومی دنیا را نسبت به وقایع رخ داده بسیج کنند تا پرده از اطلاع رسانی نادرست برداشته شود. اسرائیل فلسفه وجودی ندارد و یک حرکت فرهنگی در جهان حقایق را روشن خواهد کرد.

الهام گفت: اگر هولوکاستی وجود دارد در غزه در حال صورت گرفتن است ولی با این حال ما هیچ امیدی به این نداریم که مراجع بین المللی و دادگاه های رسیدگی به جرایم بین المللی در این زمینه بخواهند از خود عکس العملی نشان دهد.

وی همچنین در رابطه با آخرین کمک های ایران به غزه گفت: همه کمک هایی که جمهوری اسلامی انجام داده همگی از طرف مردم بوده که از طرق هوایی و دریایی انتقال یافته است اما موضوعی که وجود دارد این است که باید این محاصره شکسته شود تا این کمک های انسان دوستانه به دست آنان برسد.

سخنگوی دولت افزود: باید تلاش شود تا خدمات بشر دوستانه به طور کامل صورت گیرد چرا که در حال حاضر ما علاوه بر نقض حقوق بشر، نقض حقوق دوستانه را نیز شاهدیم.

الهام گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران تلاش های گسترده دیپلماتیک برای برگزاری اجلاس کنفرانس کشورهای اسلامی انجام می دهد و از سوی دیگر تلاش می کند تا مجامع بین المللی را برای کمک به مردم غزه به صحنه بیاورد که به اعتقاد ما سازمان کنفرانس اسلامی که شان و هویت آن حمایت از فلسطین است باید هر چه سریعتر تشکیل شود.

وی اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: امروز عاشورا الهام بخش و نماد ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و دفاع از حق، عدالت، آزادی و آزادگی است. آزادگان جهان امروز با هر مرامی خود را وقتی در برابر حماسه ای قرار می دهند روحیه و توان و جهت گیری درستی پیدا می کنند.

سخنگوی دولت افزود: حماسه انقلاب اسلامی از محرم اوج گرفت. امروز هم بعد از 30 سال یاد حماسه آفرینان در آغاز محرم را گرامی می داریم و به روح بلند آنان درود می فرستیم و امیدواریم با شهیدان کربلا هم آواز و هم نشین باشند.وی ادامه داد: مسیر ملت ما مسیر پایداری و ایستادگی در همان منشی است که کربلاییان و سالار آنان حضرت اباعبدالله ترسیم کرده است.

سخنگوی دولت گفت: امروز در غزه فاجعه بزرگی در حال رخ دادن است به طوریکه می بینیم که ساکنان این شهر بدون هیچ گناهی در خون خود می غلطند .

وی تصریح کرد: غزه میان خون غلط می خورد و کشته شدن کسانی که به دلیل نرسیدن کمک ها جان خود را از دست می دهند برجنایات رژیم صهیونیستی افزوده است. امروز کودکانی که گناهشان زندگی در فلسطین است، کشته می شوند پیام ما به سازمان هایی که به دفاع از حقوق کودکان اشتغال دارند این است که در این زمینه اقدام کنند چرا که حجم کشتار کودکان بی سابقه است و فاجعه بزرگ بشری رقم می خورد.

وی گفت: کشتار زنان و کودکان بی دفاع معنایی جز نسل کشی ندارد این اقدامات جنایت جنگی است و همان چیزی است که به همه نظام های بین المللی آسیب جدی زده است.

الهام همچنین ضمن تشکر از احساسات پاک ملت ایران گفت: ملت ایران با حضور عدالتخواهی خود نشان دادند مردمی با فرهنگ هستند. جوانان ما با احساس مسئولیت جدی به صحنه آمدند و از این جنایت پرده برداشتند. دولت هم به سهم خود از این تحرک و شور و احساس اسلامی تقدیر و تشکر می کند.

سخنگوی دولت با اشاره به نقش رسانه ها در جهت آگاهی رسانی به افکار عمومی گفت: این نقش خطیری است چرا که رسانه ها با آگاهی افکار عمومی می توانند راه را برای توقف این جنایات باز کنند.

الهام ادامه داد: در این فضا این کار بزرگترین جهاد است.

ادامه دارد .