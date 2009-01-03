به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با سخنرانی و نقد سیداکبر میرجعفری، زهیر توکلی و مژگان عباسلو برگزار و حاضران درباره این مجموعه که اشعاری در قالبهای غزل، سپید، دوبیتی، رباعی و مثنوی با مضامین عاشورایی و اهلبیتی و قیام خونین حضرت سیدالشهدا(ع) سروده شده است به بحث و بررسی میپردازند.
کتاب "جغرافیای رازها" که از سوی نشر"هزاره ققنوس" منتشر شده پیش از این در همایش "کتاب، محراب، چشمه آرامش" در نخستین روز از هفته کتاب سال جاری که به مناسبت نکوداشت ابوالقاسم حسینجانی برگزار شد مورد تقدیر قرار گرفت.
"جغرافیای رازها" در 96 صفحه در اختیار علاقمندان ادبیات عاشورایی قرار گرفته است.
"ای مرگ مثل صنوبر"، "مقدمهای بر شیطان"، "اگر شهادت نبود"، "حسین احیاگر آدم"، "چفیههای چاک چاک"، "در اقلیم خویشتن"، "سمت صمیمانهی حیات"، "عشق کبریت نیست"، "بهشت بوی تو را میدهد"، "درخت زندگی من است" و "گزیده ادبیات معاصر شماره 89" از جمله کتابهای منتشر شده از سوی حسینجانی است.
نقد مجموعه شعر عاشورایی "جغرافیای رازها" از ساعت 16:30 در محل سرای اهل قلم، به نشانی خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجهنصیر، پلاک 10 برگزار میشود.
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